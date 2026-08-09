ضبط نصاب بالقاهرة استولى على أموال راغبي السفر للخارج بزعم توفير تأشيرات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير تأشيرات سفر لهم "على خلاف الحقيقة".



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم ، وبحوزته (3 جوازات سفر خاصة بضحاياه – كشوف مدون بها أسماء راغبى السفر والمبالغ المالية المستولى عليها – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى –3 هواتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما أمكن الإستدلال على (9) مواطنين من ضحاياه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





