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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يستعرض المنطقة المقترحة لإقامة المجمع الحكومي للخدمات الذكية بمطروح

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
أ ش أ

استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، اليوم / الأحد / ، المنطقة المقترحة لإقامة المجمع الحكومي للخدمات الذكية ومجتمع حضري متكامل، وذلك خلال جولته بمحافظة مطروح لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية أن يعكس المشروع توفير خدمات حكومية ذكية ومتطورة للمواطنين، مع تعظيم الاستفادة من مقومات ومكونات محافظة مطروح، مشددًا على ضرورة أن يراعي المقترح أحدث معايير التخطيط العمراني والتنمية المستدامة، بما يدعم جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز مكانة المحافظة كإحدى أهم الوجهات السياحية والاستثمارية في مصر.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض تفصيلي من الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، مشيرًا خلاله إلى مقترح إنشاء المجمع الحكومي للخدمات الذكية بجوار القرية الأولمبية بمدينة مرسى مطروح، على مساحة تقارب 128 فدانًا، بما يستهدف دعم جهود التنمية العمرانية، وتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول، وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والزائرين، إلى جانب دعم فرص الاستثمار بالمحافظة.

من جانبه، أوضح محافظ مطروح أن المشروع يستهدف إقامة مجتمع حضري متكامل يضم عددًا من المكونات السكنية والخدمية والاستثمارية، تشمل منطقة سكنية، وفندقًا، ومجمعًا طبيًا، ومجمعًا تعليميًا، ومنطقة تجارية وإدارية، ومولًا تجاريًا، ومنطقة ترفيهية، وحديقة ألعاب، وحديقة عامة، ومجمعًا إداريًا وحكوميًا، ومسجدًا، إلى جانب مجمع حضانات وقاعة مؤتمرات.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة لتعزيز التنمية المستدامة، ورفع كفاءة استغلال الأراضي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، مع تطبيق أحدث معايير التخطيط والتنمية العمرانية الذكية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مكانة مدينة مرسى مطروح كوجهة سياحية واستثمارية واعدة.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي محافظة مطروح التخطيط العمراني

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