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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع أطنان من مخلفات الرتش بشارع ترعة السواحل في إمبابة

رفع مخلفات
رفع مخلفات
أحمد زهران

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة برفع كميات كبيرة من مخلفات الرتش والبناء بشارع ترعة السواحل التابع لحي إمبابة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين المستوى الحضاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاءت الحملة في إطار الاستجابة لرصد التراكمات التي تعوق حركة المواطنين والمرور بالمنطقة، والعمل على استعادة المظهر الحضاري والجمالي للشارع، ضمن خطة المحافظة للتصدي لظاهرة التعديات وإلقاء مخلفات البناء في غير الأماكن المخصصة لها.

وشهدت الأعمال متابعة من اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، الذي وجه بتكثيف وجود المعدات وفرق العمل للانتهاء من رفع كافة التراكمات وتسوية الطريق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار إلقاء المخلفات بالمنطقة مجدداً.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة تكثيف حملاتها الميدانية للنظافة والتجميل بمختلف الأحياء والمراكز، لضمان البيئة الصحّية والارتقاء بالخدمات اليومية المقدمة للأهالي.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع مخلفات

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