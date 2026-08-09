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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة في جولة مفاجئة .. إعفاء مسئولين وحملات مكبرة للنظافة | صور

رفع مخلفات
رفع مخلفات
أحمد زهران

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جولة ميدانية موسعة صباح اليوم بأحياء الدقي وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة، لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورصد محافظ الجيزة، خلال الجولة، وجود قصور في مستوى النظافة بعدد من المناطق، شملت ميدان الجلاء، وشوارع إيران، وميدان المساحة، بالإضافة إلى تجمعات للقمامة بطول شوارع الرشاح وترعة زنين وعبد السلام عارف والبحر الأعظم والكنيسة والقصبجي والمنيب.

وقرر المحافظ إعفاء مسؤول النظافة بحي جنوب الجيزة وعدد من مسؤولي هيئة النظافة، بسبب تدني مستوى النظافة بالمناطق محل المتابعة.

كما كلف المحافظ نائبة المحافظ، والسكرتير العام المساعد، ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بتنفيذ حملة مكبرة بالمواقع التي تم رصد الملاحظات بها، وإزالة عدد من مخازن ونقاط تجميع وفرز مخلفات القمامة والخيام بمناطق زنين ونزلة بهجت أسفل محور صفط اللبن، ورفع السيارات المتهالكة بنطاق حي بولاق الدكرور، إلى جانب التعامل مع المخالفات المرصودة بالسوق في حي جنوب الجيزة.

ووجّه المحافظ برفع تجمعات المخلفات والإشغالات، وتحسين مستوى النظافة بالمناطق التي تم رصد ملاحظات بها، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة خلال الفترة الصباحية، بما يسهم في تحسين الحالة العامة بالشوارع والميادين.

كما شدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حرق المخلفات بجوار أحد مخازن الأخشاب والخردة، لما يسببه ذلك من تلوث بيئي وتشويه للمظهر العام، فضلًا عن مراجعة مستوى النظافة بميدان الجلاء.

حملات لرفع الإشغالات في الدقي وبولاق الدكرور

وخلال الجولة، رصد محافظ الجيزة انتشار عدد من مركبات التروسيكل وعربات بيع المأكولات بنطاق حي الدقي، موجّهًا بتكثيف حملات رفع الإشغالات بالشوارع والميادين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

كما رصد المحافظ وجود إشغالات ومواشٍ بنهر الطريق بشارع الفرن بمنطقة ترعة زنين في حي بولاق الدكرور، ووجّه بسرعة رفعها واتخاذ الإجراءات اللازمة، لما تسببه من إعاقات للحركة المرورية وتشويه للمظهر الحضاري.

فحص أعمال البناء المخالفة

ورصد محافظ الجيزة، خلال جولته بحي جنوب الجيزة، أعمال بناء جارية، موجّهًا بفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود أي مخالفات.

كما حرص المحافظ على المرور على عدد من المواقع التي سبق رصد ملاحظات بها خلال جولته أمس، للتأكد من تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأنها، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من الأعمال المطلوبة على الوجه الأمثل، ومتابعة مستوى الخدمات ميدانيًا بشكل مستمر.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع مخلفات

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