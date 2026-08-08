محافظ الجيزة يبحث مع رؤساء مراكز العياط والواحات البحرية مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا مع رؤساء مراكز العياط والواحات البحرية، لمتابعة معدلات الإنجاز بالملف والوقوف على الموقف التنفيذي لطلبات التقنين وبحث سبل تذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم، وذلك في إطار المتابعة الدورية لملف تقنين أراضي أملاك الدولة.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات الطلبات المستوفاة وفقًا للضوابط القانونية مع تقديم جميع أوجه التيسير للمواطنين بما يسهم في رفع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدف من ملف التقنين.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع مؤشرات الأداء الخاصة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمركزي العياط والواحات البحرية موجهًا بسرعة استكمال إجراءات المعاينات واستيفاء المستندات المطلوبة وإنهاء إجراءات سداد الرسوم، بما يضمن سرعة الانتهاء من الملفات المستوفاة.

كما وجه المحافظ بالمتابعة الميدانية اليومية، وإعداد تقارير دورية تتضمن نسب الإنجاز ومعدلات الأداء، مع التعامل الفوري والحاسم مع أي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.