الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ترفع أطنان من المخلفات وحملات نظافة شاملة

كثفت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة حملاتها الميدانية للتعامل الفوري مع بؤر التجمعات ومخلفات البناء والرتش وإزالتها على الفور.

وذلك في إطار الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين المرصودة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

جاءت هذه التكليفات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بشأن التفاعل الفوري مع ما يتم وروده من شكاوى المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي.

حيث وجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، محمد زكي، مدير عام الهيئة، بسرعة التحرك الميداني والدفع بالفرق والمعدات اللازمة لإعادة الانضباط والنظافة للشوارع المذكورة.

وقامت الهيئة بتنفيذ الحملات الميدانية لمعالجة الشكاوى في عدة مناطق رئيسية، شملت:

-حي بولاق الدكرور: رفع كافة مخلفات الرتش وتطهير الموقع بشارع فيصل (في محيط سور المطاحن).

-حي العجوزة: إزالة مخلفات الرتش بشارع السودان، وتنفيذ حملة نظافة شاملة ورفع التراكمات بشارعي شاهين والفردوس.

-حي الوراق: رفع المخلفات وتنظيف سلم الطريق الدائري (منطقة أول سهم) لتسهيل حركة المارة والمواطنين.

-حي إمبابة: رفع المخلفات وتطهير الموقع بالكامل بشارع البوهي وإعادة المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكدت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة استمرار متابعتها الدورية لصفحات التواصل الاجتماعي وشكاوى المواطنين، والعمل على مدار الساعة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أحياء المحافظة.