قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
الحصار على إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط
هجوم حوثي جديد على المخا.. الجيش اليمني يسقط 5 مسيرات وصاروخين
هل يتزوج الرجل غير زوجته في الجنة؟.. 7 بشارات لكل امرأة صبورة
قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان
الزمالك يصعد ضد بيزيرا.. ملف شامل وشكوى محتملة لـ فيفا
«تنظيم الاتصالات» عن خط عمرو عمارة: العقد صحيح.. وسيتم محاسبة الفرع حال ثبوت إساءة الاستخدام
حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل
بقوة 1.578 حصانًا.. بوجاتي تكشف الستار عن ديسترييه الجديدة
برلماني: تجاوز الصادرات الزراعية 6.2 مليون طن يؤكد قوة المنتج المصري عالميًا
قرعة شقق تعاونيات الإسكان بالعاشر من رمضان 17 أغسطس.. التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ترفع أطنان من المخلفات وحملات نظافة شاملة

رفع مخلفات
رفع مخلفات
أحمد زهران

كثفت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة حملاتها الميدانية للتعامل الفوري مع بؤر التجمعات ومخلفات البناء والرتش وإزالتها على الفور.

وذلك في إطار الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين المرصودة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

جاءت هذه التكليفات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بشأن التفاعل الفوري مع ما يتم وروده من شكاوى المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي.

حيث وجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، محمد زكي، مدير عام الهيئة، بسرعة التحرك الميداني والدفع بالفرق والمعدات اللازمة لإعادة الانضباط والنظافة للشوارع المذكورة.

وقامت الهيئة بتنفيذ الحملات الميدانية لمعالجة الشكاوى في عدة مناطق رئيسية، شملت:

-حي بولاق الدكرور: رفع كافة مخلفات الرتش وتطهير الموقع بشارع فيصل (في محيط سور المطاحن).

-حي العجوزة: إزالة مخلفات الرتش بشارع السودان، وتنفيذ حملة نظافة شاملة ورفع التراكمات بشارعي شاهين والفردوس.

-حي الوراق: رفع المخلفات وتنظيف سلم الطريق الدائري (منطقة أول سهم) لتسهيل حركة المارة والمواطنين.

-حي إمبابة: رفع المخلفات وتطهير الموقع بالكامل بشارع البوهي وإعادة المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكدت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة استمرار متابعتها الدورية لصفحات التواصل الاجتماعي وشكاوى المواطنين، والعمل على مدار الساعة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أحياء المحافظة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

عمرو دياب

80 ألف جنيه.. سعر حذاء عمرو دياب في حفل يلا ساحل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

بيزيرا

خبير لوائح: الزمالك يستطيع مخاطبة فيفا لمنع إصدار بطاقة مؤقتة لبيزيرا

دينيز جول

مرشح للعب بجوار محمد صلاح.. سرقة منزل دينيز جول تثير الجدل في تركيا والبرتغال

الزمالك

حسين السيد ينفي التصريحات المنسوبة إليه.. والزمالك يلجأ للقضاء

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد