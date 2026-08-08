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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لا تعطي رقمك لأحد.. ميزة جديدة من واتساب تتيح لك إخفاء رقم هاتفك

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

كشف تطبيق واتساب مؤخرا عن توجهه لإتاحة إمكانية إضافة المستخدمين إلى جهات الاتصال من خلال أسماء المستخدمين بدلًا من الاعتماد على أرقام الهواتف.

وبحسب الميزة الجديدة، لن يتمكن مستخدمي واتساب من البحث عن أشخاص آخرين عبر أسماء المستخدمين بشكل عشوائي، إذ سيكون من الضروري معرفة اسم المستخدم كاملا والتعرف عليه من صاحبه، على غرار الطريقة التي يحصل بها شخص على رقم هاتف مستخدم آخر. ولا يوفر واتساب دليلا عاما يضم أسماء المستخدمين.

ورغم أن الميزة لم تطرح رسميا لجميع المستخدمين حتى الآن، بدأ واتساب في إتاحة إمكانية حجز اسم المستخدم مسبقا، بشرط ألا يكون الاسم المطلوب قد حجزه مستخدم آخر.

ولا تتوفر إمكانية حجز اسم المستخدم حاليا عبر واتساب للويب أو تطبيق سطح المكتب، إذ يتعين استخدام تطبيق واتساب على الهاتف لإتمام العملية. كما أن اختيار اسم مستخدم يظل اختياريا بالكامل، ولن يتأثر استخدام التطبيق لمن يفضل عدم حجز اسم.

ويمكن للمستخدم كذلك ربط حسابه على إنستجرام لاستخدام اسم المستخدم نفسه، وفقا لما تتيحه الميزة.

اسم المستخدم سيظهر بدلا من رقم الهاتف

وبمجرد تفعيل اسم المستخدم، سيتمكن الأشخاص الذين لا يحتفظون برقم هاتفك في جهات اتصالهم من رؤية اسم المستخدم بدلا من الرقم، وينطبق ذلك أيضا على المحادثات الجماعية، حيث سيظهر اسم المستخدم لأعضاء المجموعة الذين لا يملكون رقم هاتفك محفوظا.

ومع ذلك، سيظل رقم الهاتف مطلوبا لإنشاء حساب واتساب والاستمرار في استخدامه، لكن عندما يرسل إليك شخص رسالة للمرة الأولى باستخدام اسم المستخدم، لن يتمكن من رؤية رقم هاتفك.

ولحجز اسم مستخدم، يمكن الدخول إلى الإعدادات > الحساب > اسم المستخدم داخل تطبيق واتساب، ثم اختيار الاسم المطلوب. وإذا لم يظهر الخيار، ينصح بالتأكد من تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار.

وأكد واتساب أن طرح الميزة يتم على مستوى العالم، وليس وفق جدول زمني يختلف من دولة إلى أخرى.

تحديثات جديدة متواصلة في واتساب

وتأتي ميزة أسماء المستخدمين ضمن مجموعة من التحديثات التي أطلقها واتساب، المملوك لشركة ميتا، خلال العام الجاري.

وشملت التحديثات الأخيرة إدخال تحسينات على ميزة الاستطلاعات، من بينها تحديد مواعيد لانتهائها وإتاحة الردود المجهولة، إلى جانب إضافة تذكيرات للأحداث، وإمكانية الإشارة إلى جميع أعضاء المجموعة في الحالات التي تتطلب تنبيها سريعا.

كما أتاح واتساب إنشاء مجموعات جديدة بالاعتماد على أعضاء مجموعات موجودة بالفعل، إلى جانب تمكين مسؤولي المجموعات من مشاركة سجل حديث للمحادثات مع الأعضاء الجدد.

وشملت التحديثات أيضا واجهة جديدة لاستخدام واتساب عبر نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto.

ميزة جديدة واتساب أسماء المستخدمين اسم المستخدم

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