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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعا لخطوات إنشاء الملصقات.. ChatGPT يستعد لنقلها مباشرة إلى واتساب

ChatGPT
ChatGPT
شيماء عبد المنعم

تعمل شركة OpenAI على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تصدير الملصقات المخصصة التي ينشئونها عبر ChatGPT مباشرة إلى تطبيق واتساب WhatsApp، في خطوة قد تجعل إنشاء الملصقات ومشاركتها أكثر سهولة.

الميزة لا تزال قيد التطوير

أصبحت ملصقات واتساب جزءا أساسيا من المحادثات لدى كثير من المستخدمين، إذ يصعب على البعض قضاء يوم، أو حتى بضع ساعات، دون إرسال ملصق أو استقباله.

وبالنسبة لمن لا يعرفونها، فإن ملصقات تطبيقات المراسلة عبارة عن صور صغيرة يمكن للمستخدمين إرسالها داخل المحادثات، على غرار الرموز التعبيرية وصور GIF. 

وعادة ما تجمع هذه الملصقات ضمن حزم، وقد تتراوح بين رسومات مخصصة وصور صغيرة شبيهة بالميمات، غالبا مع عبارات أو تعليقات.

ويمتلك واتساب بالفعل ميزة خاصة به لإنشاء الملصقات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، حيث تستخدم Meta AI لإنشاء صور انطلاقا من الأوامر النصية. 

والآن، وفقا لما رصده موقع Android Authority، يبدو أن OpenAI تعمل على إضافة ميزة مشابهة لإنشاء الملصقات إلى ChatGPT.

وبحسب الموقع، تتضمن أحدث نسخة من تطبيق ChatGPT على نظام أندرويد عبارات برمجية مرتبطة بإنشاء الملصقات وتصديرها وتنزيلها، ومن بينها:

- ملصقات ChatGPT
- إضافة إلى تطبيقات الدردشة
- إضافة إلى واتساب
- واتساب بحد أدنى 3 ملصقات
- تعذر إضافة الملصقات إلى واتساب
- تنزيل الملصقات

ويطلق على الميزة اسم “ملصقات ChatGPT”، وستتيح للمستخدمين إضافة الملصقات التي ينشئونها إلى تطبيقات الدردشة، إلا أن المؤشرات الحالية تفيد بأن واتساب هو التطبيق المدعوم في الوقت الراهن فقط. وسيتمكن المستخدم من الضغط على خيار إضافة إلى واتساب لإرسال الملصقات التي أنشأها إلى التطبيق ضمن حزمة ملصقات مخصصة.

وأوضح Android Authority أن اشتراط إضافة 3 ملصقات على الأقل يرجع إلى متطلبات واتساب نفسه، وليس إلى وجود قيود من جانب OpenAI.

وبما أن الميزة تم اكتشافها من خلال تحليل حزمة APK الخاصة بالتطبيق، فلا يزال من غير الواضح حتى الآن موعد طرحها رسميا للمستخدمين، أو ما إذا كانت OpenAI ستطلقها للعامة في الأساس.

ملصقات واتساب ChatGPT ملصقات ChatGPT

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