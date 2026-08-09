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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في تصادم ميكروباص بأتوبيس سياحي بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا

لقي شخص مصرعه، وأصيب 9 آخرون، إثر حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأتوبيس سياحي على الطريق الصحراوي بالكيلو 69 في اتجاه الإسكندرية، بنطاق غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وأتوبيس سياحي على الطريق الصحراوي، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 9 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

البحيرة محافظة البحيرة حادث تصادم حادث

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