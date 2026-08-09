قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
ملامح بريئة ونهاية مأساوية.. أول صور لضحايا جريمة التجمع الخامس
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
الفضي والأزرق الداكن.. تسريبات جديدة تكشف عن لوني iPhone Fold المنتظر
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

20 قرشًا للرغيف.. شعبة المخابز تكشف تفاصيل منظومة الخبز المدعم

المخابز
المخابز
البهى عمرو

تعمل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وفي مقدمتها الخبز المدعم.

 وأكدت الشعبة العامة للمخابز أن أي تغييرات مرتقبة في منظومة الدعم لن تؤثر على انتظام إنتاج وتوفير الرغيف المدعم للمواطنين المستحقين، مع استمرار العمل على تطوير البنية الأساسية لمنظومة الخبز في مختلف المحافظات.

الخبز
رغيف 

250 مليون رغيف مدعم يوميًا

 

أكد خالد صبري، المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، استقرار منظومة الخبز المدعم في مصر، مطمئنًا المواطنين إلى استمرار توافر الرغيف بصورة منتظمة، وعدم تأثر إمدادات السلع الأساسية بأي تغييرات مرتقبة في منظومة الدعم.

سعر رغيف الخبز السياحى
رغيف 

وأوضح صبري، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة «النهار»، أن مصر تنتج نحو 250 مليون رغيف خبز مدعم يوميًا لتلبية احتياجات المواطنين المستحقين للدعم، مشيرًا إلى أن عملية الإنتاج والتوزيع تتم من خلال نحو 30 ألف مخبز بلدي مدعم موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

30 ألف مخبز لتوفير الخبز للمواطنين

 

أسعار الخبز السياحي والفينو الجديده
رغيف الخبز

وأشار المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز إلى أن حجم إنتاج الخبز المدعم يتجاوز 250 مليون رغيف يوميًا، وهو ما يعكس ضخامة المنظومة وحجم الجهود المبذولة لضمان استمرار توفير الخبز للمواطنين.

وأوضح أن المواطن المقيد على بطاقة التموين يحصل على 5 أرغفة يوميًا، بينما يبلغ السعر الرسمي للرغيف المدعم 20 قرشًا، ويصل وزنه إلى 90 جرامًا.

الخبز السياحي
الخبز

وأكد أن منظومة الخبز المدعم تعمل بصورة مستقرة، وأن الإنتاج الحالي يتجاوز احتياجات السوق، بما يضمن توافر الرغيف المدعم للمستحقين دون معوقات.

300 مخبز استراتيجي في المدن الجديدة

 

وتطرق صبري إلى مشروع إنشاء 300 مخبز استراتيجي عملاق، موضحًا أن هذه الخطوة تستهدف مواكبة التوسع العمراني والزيادة السكانية التي شهدتها المدن الجديدة والمناطق الطرفية بالمحافظات.

وأشار إلى أن مدنًا ومناطق مثل الشروق والعبور والقاهرة الجديدة والإسكندرية الجديدة شهدت توسعًا عمرانيًا وسكانيًا كبيرًا، وهو ما استدعى تطوير البنية الأساسية الخاصة بتوفير الخبز بما يتناسب مع احتياجات السكان.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف إنشاء وتشغيل المخابز الاستراتيجية يجعل تنفيذ مثل هذه المشروعات يتجاوز في بعض الحالات قدرات المخابز الفردية والقطاع الخاص التقليدي، ولذلك تتولى الدولة تنفيذ مشروعات استراتيجية تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وضمان وصول الخبز إلى السكان في المدن الجديدة بالكفاءة والجودة المطلوبة.

الدعم النقدي لا يعني المساس بالخبز

 

وحول التوجه المرتقب للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أوضح المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز أن الحكومة والقيادة السياسية سبق أن أعلنتا دراسة هذا التوجه، مؤكدًا أن تطبيق الدعم النقدي سيحتاج إلى آليات إدارية وتنفيذية جديدة تختلف عن منظومة الدعم الحالية.

وشدد صبري على أن أي تغيير في آليات الدعم لن يعني التخلي عن مسؤولية الدولة في تأمين السلع الأساسية، وفي مقدمتها الخبز، للفئات المستحقة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي سيظل ضمان وصول الاحتياجات الأساسية إلى المواطنين والحفاظ على استقرار منظومة الأمن الغذائي.

استمرار استقرار منظومة الخبز

 

وأكد أن منظومة الخبز المدعم تمثل واحدة من أكبر المنظومات التموينية في مصر، وأن استمرار انتظام الإنتاج والتوزيع يضمن توفير الرغيف للمواطنين المستحقين بصورة مستقرة، مشددًا على أن أي تطوير في آليات الدعم لن يكون على حساب توفير السلع الأساسية للمواطنين.

الخبز الخبز المدعم السلع الأساسية مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

قيام الليل

فضل قيام الليل في الثلث الأخير .. اغتنمه ولو بركعتين قبل الفجر

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يعزي نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في وفاة والدته

ملتقيات “شُبُهات وردود”

شبهات وردود.. البحوث الإسلامية يفند مزاعم التشكيك في جمع القرآن

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد