محافظ أسيوط يفاجئ المخابز البلدية للاطمئنان على جودة الخبز

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عددًا من المخابز البلدية بمدينة أسيوط في جولة مفاجئة، لمتابعة جودة رغيف الخبز والتأكد من انتظام منظومة إنتاج وتوزيع الخبز المدعم، كما تابع حركة تداول الدقيق البلدي المدعم للتأكد من وصوله إلى مستحقيه ومنع أي محاولات لتهريبه أو التلاعب به، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحكام الرقابة على منظومة السلع المدعمة، والحفاظ على حقوق المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

واستهل محافظ أسيوط جولته التي رافقه خلالها أبوالعيون إبراهيم رئيس حي شرق، بتفقد عدد من المخابز البلدية بمنطقة نزلة عبد اللاه بحي شرق مدينة أسيوط، حيث تابع مراحل إنتاج الخبز المدعم بداية من تجهيز العجين وحتى خروج الرغيف للمواطنين، واطمأن على جودة الخبز ومطابقته للمواصفات القياسية، كما أجرى وزنًا لعينة عشوائية من الأرغفة للتأكد من مطابقتها للأوزان المقررة، وفحص أجولة الدقيق البلدي المدعم للتحقق من صلاحيتها وسلامة تخزينها، موجهًا بالالتزام الكامل بالأوزان والمواصفات المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات تمس حق المواطن في الحصول على خبز مدعم مطابق للمواصفات.

كما استوقف المحافظ سيارة محملة بالدقيق البلدي المدعم أعلى كوبري الواسطى، واطلع على مستندات صرف الدقيق من المطحن، وراجع الجهة المنصرف إليها، وتأكد من مطابقة البيانات وصحة إجراءات النقل، وذلك في إطار تشديد الرقابة على منظومة تداول الدقيق المدعم والتصدي لأي محاولات لتهريبه أو التصرف فيه بالمخالفة للقانون.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب بمنظومة الدعم أو تهريب الدقيق المدعم، مشددًا على استمرار تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية على المخابز وخطوط نقل الدقيق، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، لضمان وصول الدقيق إلى المخابز المخصصة له، والحفاظ على المال العام، وصون حقوق المواطنين في الحصول على خبز مدعم مطابق للمواصفات.

كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الرقابة اليومية على المخابز البلدية، ومتابعة جودة رغيف الخبز، والتأكد من انتظام صرف حصص الدقيق وعدم التلاعب بالأوزان أو المواصفات، بما يضمن وصول خبز جيد للمواطنين وفقًا للمعايير المعتمدة، ويعزز كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة في توزيعها.