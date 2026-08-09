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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يفتتح كورنيش 30 يونيو المطور ويتفقد معرض "كنوز مصر في مطروح"

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، كورنيش 30 يونيو المطور، بمحافظة مطروح كما تفقد معرض "كنوز مصر في مطروح".

وعقب إزاحة الستار إيذاناً بافتتاح كورنيش 30 يونيو المطور، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، الذي أوضح أن تطوير الكورنيش يأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بالبنية التحتية وتطوير شبكة الطرق، ضمن مشروع تطوير 100 كيلو متر من الطرق داخل مدينة مطروح، بما يواكب معدلات التنمية المتسارعة ويستوعب الزيادة السكانية والإقبال السياحي المتنامي على محافظة مطروح.

كما أشار محافظ مطروح إلى أن المشروع تضمن توسعة طريق الكورنيش إلى ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه، وإنشاء ممشى سياحي حديث، وتنفيذ أعمال التشجير والإنترلوك، وتركيب 570 عمود إنارة، واستكمال منظومة الإرشادات المرورية ومحاور الدوران، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى السلامة والأمان.

وفي ذات السياق، نوه إلى أن أعمال التطوير شملت أيضا إنشاء كافتيريات ومحال تجارية جديدة بعدد 45 محلاً، وزيادة المساحات الشاطئية بإضافة طبقة رملية على امتداد الكورنيش، بما يتيح الاستفادة المثلى من شاطئ البحر ويوفر متنفسًا حضاريا وترفيهيا لأهالي المحافظة وزائريها، وبما يعزز من مكانة محافظة مطروح كواحدة من أهم المقاصد السياحية على ساحل البحر المتوسط.

ولفت محافظ مطروح إلى أن تطوير الكورنيش يعكس التعاون المثمر بين محافظة مطروح والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي تولت تنفيذ جميع أعمال التطوير على امتداد الكورنيش من منطقة الميناء الشرقي حتى البوسيت، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة بطول نحو ٢ كيلو متر.

كما تفقد رئيس الوزراء معرض "كنوز مصر في مطروح"، والذي يقع على كورنيش 30 يونيو المطور، حيث أوضح اللواء الدكتور محمد الزملوط، أن المعرض يُعد ملتقى يجمع منتجات المحافظات المصرية على كورنيش مدينة مطروح، وبمشاركة 20 محافظة من مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف محافظ مطروح أن المعرض يشارك به أيضا حوالي 22 محلا من المحلات المتواجدة بالكورنيش، ويضم مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية والحرفية والبيئية والغذائية التي تشتهر بها المحافظات المصرية، في ملتقى يعكس تنوع التراث المصري ويدعم الصناعات والحرف اليدوية الأصيلة.

وخلال الجولة، حرص رئيس الوزراء على تفقد جميع أجزاء المعرض، كما شاهد عروضاً للفنون الشعبية الفلكلورية، وأثنى على جودة وتنوع المنتجات التي تعكس القيمة الثقافية والتراثية للمحافظات المصرية، مؤكداً أهمية المعرض في تسويق تلك المنتجات، ودوره في دعم الصناعات الصغيرة، وتوفير فرص العمل، والحفاظ على الحرف التقليدية.

رئيس مجلس الوزراء مطروح كورنيش 30 يونيو المطور كنوز مصر في مطروح

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