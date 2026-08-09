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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موجة حارة جديدة تضرب مصر.. ارتفاع الحرارة يبلغ ذروته الثلاثاء والأربعاء

موجة حارة
موجة حارة
رحمة سمير

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة، تبدأ من غدٍ، الاثنين، وتستمر حتى نهاية الأسبوع، مع وصول ذروة الارتفاع يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى قد تصل إلى 38 و39 درجة مئوية خلال ذروة الموجة، بينما ترتفع درجات الحرارة المحسوسة بفعل ارتفاع نسب الرطوبة.

موجة حارة

وأوضحت أن نسب الرطوبة المرتفعة، التي تتجاوز 85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، تزيد الإحساس بالحرارة بنحو 3 إلى 4 درجات، مع استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتوقعت نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، قد يثير الرمال والأتربة في بعض مناطق الصحراء الغربية وجنوب الصعيد، مع اضطراب نسبي في حركة الملاحة وارتفاع الأمواج على بعض شواطئ البحر المتوسط والبحر الأحمر.

موجة حارة

ونصحت الأرصاد المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترة الظهيرة، والحرص على شرب كميات كافية من المياه، وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون، مع ضرورة الالتزام بتعليمات الإنقاذ عند التوجه إلى الشواطئ.

البحر_المتوسط الرياح موجة_حر الرطوبة الطقس

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