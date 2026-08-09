الأرصاد تحذر من موجة حر جديدة.. درجات الحرارة تتجاوز 41 في هذه المناطق

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، موضحة أن البلاد تشهد أجواءً صيفية مستقرة، مع درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام أو أعلى منها بنحو درجة، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن نسب الرطوبة تتجاوز 95% وقد تصل إلى 100% على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، بينما تصل إلى نحو 85% على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى استمرار تأثير منخفض الهند الموسمي والكتل الهوائية الشمالية الرطبة القادمة من البحر المتوسط.

الأرصاد: الإحساس بالحرارة يصل إلى 39 درجة في القاهرة

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تتراوح بين 35 و36 درجة مئوية، بينما يرتفع الإحساس بها إلى نحو 38 و39 درجة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، مع ارتفاع أكبر في درجات الحرارة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأضافت أن الطقس يكون شديد الحرارة ورطبًا على أغلب المناطق الداخلية، بينما يسود طقس حار ورطب على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، التي تتميز بدرجات حرارة أقل رغم ارتفاع نسب الرطوبة.

نشاط للرياح وإثارة الرمال والأتربة

وأشارت إلى نشاط الرياح على أغلب المحافظات، بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، خاصة خلال فترات المساء وساعات الليل، وهو ما يساعد على تقليل الإحساس بارتفاع الرطوبة وتحسين الأجواء ليلًا في الأماكن المكشوفة.

وحذرت من أن نشاط الرياح قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في مناطق من الصحراء الغربية وبعض محافظات جنوب البلاد، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

تحذير للمصطافين من ارتفاع الأمواج

وحذرت من ارتفاع أمواج البحر المتوسط، التي قد تصل إلى نحو 2.25 متر، خاصة على شواطئ العلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة، مطالبة المصطافين باختيار الشواطئ الآمنة والالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ والجهات المختصة.

موجة حارة جديدة تبدأ الثلاثاء

وكشفت منار غانم عن ارتفاع جديد في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، موضحة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى قد تتجاوز 41 درجة مئوية خلال فترات النهار من الثلاثاء وحتى الخميس أو الجمعة، قبل أن تعود درجات الحرارة تدريجيًا إلى معدلاتها الصيفية المعتادة.

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية، والإكثار من تناول السوائل والمياه، مع الانتباه إلى الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق.

وتستمر الأجواء الصيفية الحارة والرطبة خلال شهر أغسطس، مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يجعل اتباع الإرشادات الوقائية أمرًا مهمًا للحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة.

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