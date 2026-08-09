قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
الفضي والأزرق الداكن.. تسريبات جديدة تكشف عن لوني iPhone Fold المنتظر
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

21 مباراة.. مواعيد مباريات الأهلي فى الدوري والكونفدرالية والقنوات الناقلة

الاهلي
الاهلي
يسري غازي

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة للمشاركة فى عديد المسابقات المخلية والقارية فى الموسم الجديد.

وتفتتح مباريات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة فى بطولة الدوري الممتاز يوم 23 أغسطس الحالي أمام نظيره فريق الشرقية إنبي.

فيما يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة مبارياته فى بطولة كأس الكونفدرالية فى شهر أكتوبر القادم. 

وتنقل مباريات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت وبي ان سبورت.

جدول مباريات الأهلي في الدوري الممتاز:

الجولة الأولى:

الأهلي vs الشرقية إنبي - 23 أغسطس

الجولة الثانية: 

الأهلي vs زد - 28 أغسطس

الجولة الثالثة: 

الأهلي vs سموحة - 1 سبتمبر

الجولة الرابعة: 

الأهلي vs المقاولون العرب - 9 سبتمبر

الجولة الخامسة:

الأهلي vs أبو قير للأسمدة - 15 سبتمبر

الجولة السادسة: 

الأهلي vs الزمالك - 11 أكتوبر

الجولة السابعة: 

الأهلي vs القناة - 21 أكتوبر

الجولة الثامنة: 

الأهلي vs مودرن سبورت - 29 أكتوبر

الجولة التاسعة:

الأهلي vs بيراميدز - 23 نوفمبر

الجولة العاشرة:

الأهلي vs غزل المحلة - 10 ديسمبر

الجولة 11: 

الأهلي vs بترول أسيوط - 15 ديسمبر

الجولة 12:

الأهلي vs سيراميكا كليوباترا - 24 ديسمبر

الجولة 13:

الأهلي vs الاتحاد السكندري - 29 ديسمبر

الجولة 14: 

الأهلي vs الجونة - 5 يناير 2027

الجولة 15: 

الأهلي vs السويس بتروجت - 28 يناير

الجولة 16: 

الأهلي vs البنك الأهلي - 1 فبراير

الجولة 17: 

الأهلي vs المصري البورسعيدي - 6 فبراير

الجولة 18: 

الأهلي vs طلائع الجيش - 12 فبراير

الجولة 19:

الأهلي vs وادي دجلة - 19 فبراير

كأس الكونفدرالية

أسفرت قرعة بطولة كأس الكونفدرالية عن مواجهة النادي الأهلي الفائز من المتأهل بين فريقا مقديشيو سيتي الصومالي وكيتارا الأوغندي في الدور التمهيدي الثاني.

وتقام مباريات الذهاب بين النادي الأهلي والفائز من فريقا مقديشيو سيتي الصومالي وكيتارا الأوغندي خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر 2026 على أن تُقام مباريات الإياب بين 23 و25 أكتوبر القادم.

الأهلي الدوري كأس الكونفدرالية انبي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

فيديو صادم لشاب يستغيث من داخل ثلاجة سيارة

أنا مخطوف.. فيديو صادم لشاب يستغيث من داخل ثلاجة سيارة

فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

«غور في داهية».. فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

بهية

بهية تحسم الجدل بشأن علاج الأجنبيات: التبرعات مخصصة للمصريات غير القادرات

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد