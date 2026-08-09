21 مباراة.. مواعيد مباريات الأهلي فى الدوري والكونفدرالية والقنوات الناقلة

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة للمشاركة فى عديد المسابقات المخلية والقارية فى الموسم الجديد.

وتفتتح مباريات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة فى بطولة الدوري الممتاز يوم 23 أغسطس الحالي أمام نظيره فريق الشرقية إنبي.

فيما يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة مبارياته فى بطولة كأس الكونفدرالية فى شهر أكتوبر القادم.

وتنقل مباريات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت وبي ان سبورت.

جدول مباريات الأهلي في الدوري الممتاز:

الجولة الأولى:

الأهلي vs الشرقية إنبي - 23 أغسطس

الجولة الثانية:

الأهلي vs زد - 28 أغسطس

الجولة الثالثة:

الأهلي vs سموحة - 1 سبتمبر

الجولة الرابعة:

الأهلي vs المقاولون العرب - 9 سبتمبر

الجولة الخامسة:

الأهلي vs أبو قير للأسمدة - 15 سبتمبر

الجولة السادسة:

الأهلي vs الزمالك - 11 أكتوبر

الجولة السابعة:

الأهلي vs القناة - 21 أكتوبر

الجولة الثامنة:

الأهلي vs مودرن سبورت - 29 أكتوبر

الجولة التاسعة:

الأهلي vs بيراميدز - 23 نوفمبر

الجولة العاشرة:

الأهلي vs غزل المحلة - 10 ديسمبر

الجولة 11:

الأهلي vs بترول أسيوط - 15 ديسمبر

الجولة 12:

الأهلي vs سيراميكا كليوباترا - 24 ديسمبر

الجولة 13:

الأهلي vs الاتحاد السكندري - 29 ديسمبر

الجولة 14:

الأهلي vs الجونة - 5 يناير 2027

الجولة 15:

الأهلي vs السويس بتروجت - 28 يناير

الجولة 16:

الأهلي vs البنك الأهلي - 1 فبراير

الجولة 17:

الأهلي vs المصري البورسعيدي - 6 فبراير

الجولة 18:

الأهلي vs طلائع الجيش - 12 فبراير

الجولة 19:

الأهلي vs وادي دجلة - 19 فبراير

كأس الكونفدرالية

أسفرت قرعة بطولة كأس الكونفدرالية عن مواجهة النادي الأهلي الفائز من المتأهل بين فريقا مقديشيو سيتي الصومالي وكيتارا الأوغندي في الدور التمهيدي الثاني.

وتقام مباريات الذهاب بين النادي الأهلي والفائز من فريقا مقديشيو سيتي الصومالي وكيتارا الأوغندي خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر 2026 على أن تُقام مباريات الإياب بين 23 و25 أكتوبر القادم.