الأهلي يقترب من حسم صفقة لاعب أفريقي جديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تحرك جديد من جانب النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرًا إلى اقتراب القلعة الحمراء من حسم التعاقد مع لاعب أفريقي جديد.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» المذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم، إن الأهلي يقترب من إنهاء مفاوضاته مع لاعب أفريقي، مؤكدًا أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة خلال الفترة الحالية.

وأوضح شوبير أن إدارة الأهلي تعمل على الانتهاء من التفاصيل النهائية الخاصة بالصفقة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن اللاعب عقب اكتمال الإجراءات اللازمة.

ولم يكشف شوبير عن اسم اللاعب أو النادي الذي ينتمي إليه، إلا أنه أكد أن المفاوضات تسير بشكل جيد، وأن الصفقة أصبحت قريبة من الحسم.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الأهلي لاستكمال تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة المغربي حسين عموتة في تجهيز قائمة قوية قادرة على المنافسة على مختلف البطولات.

تحركات مستمرة داخل الأهلي

وتواصل إدارة الأهلي العمل على ملف الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية، بهدف توفير العناصر التي يحتاج إليها الجهاز الفني قبل بداية المنافسات الرسمية.

ويسعى الجهاز الفني إلى تحقيق أكبر استفادة من فترة الإعداد الحالية، سواء من خلال رفع معدلات اللياقة البدنية أو زيادة الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى، في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة حسم الملفات الخاصة بتدعيم الفريق.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة الأفريقية الجديدة فور الانتهاء من المفاوضات والإجراءات النهائية، خاصة أن الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على عدد من الملفات قبل غلق باب الانتقالات.