ألم الصدر وضيق التنفس.. تحذير من علامات تستدعي الفحص

مع تزايد معدلات الإصابة بأمراض القلب، تبرز أهمية الانتباه إلى الأعراض المبكرة التي قد تبدو بسيطة في بدايتها، لكنها تستدعي الفحص الطبي وعدم تجاهلها، خاصة مع ظهور ألم في الصدر أو ضيق غير معتاد في التنفس. وفي هذا السياق، حذر أحد أساتذة القلب من عدد من العلامات التي تستوجب الانتباه، مؤكدًا أن الكشف المبكر والسيطرة على عوامل الخطورة يمثلان خط الدفاع الأول للحفاظ على صحة القلب.

فحص صحة القلب

حذر الدكتور طارق رشيد، أستاذ القلب وخبير القسطرة التداخلية، من تجاهل الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بأمراض القلب، مؤكدًا أهمية الانتباه إلى العلامات المبكرة والتوجه للطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.

وأوضح رشيد، خلال مداخلة، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن من أبرز العلامات التي تستدعي الانتباه الشعور بألم في منطقة الصدر، خاصة عند بذل مجهود، إلى جانب الإصابة بضيق تنفس غير معتاد.

وأشار إلى أن اضطراب ضربات القلب والإغماء من الأعراض التي يجب عدم إغفالها، مؤكدًا أن التشخيص المبكر يساعد على اكتشاف أمراض القلب والتعامل معها في الوقت المناسب.

الكشف المبكر وتقليل الخطورة



وشدد أستاذ القلب على أهمية الوقاية والسيطرة على عوامل الخطورة التي قد تزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب، وفي مقدمتها مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول، بالإضافة إلى التدخين.

وأكد أن علاج أمراض القلب لا يعتمد فقط على التدخلات الطبية الحديثة، وإنما يبدأ أيضًا بالوقاية والكشف المبكر والاهتمام بعوامل الخطورة، بما يسهم في الحفاظ على صحة القلب وتقليل مضاعفات الأمراض القلبية.