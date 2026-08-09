ضبط 60 طن زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط (مالك مصنع ، المدير المسئول) لقيامهما بإدارة مصنع "غير مرخص" كائن بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام "مجهولة المصدر" .

وضُبط بداخله (60 طن زيت طعام خام "مجهولة المصدر" – قرابة 24 طن زيت طعام منتج نهائى– الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع) تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





