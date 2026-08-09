كراسات وأقلام ومساطر.. تفاصيل محتويات شنطة بكرة المدرسة

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تتزايد أعباء الأسر المصرية لتوفير المستلزمات الدراسية لأبنائها، وفي هذا الإطار جاءت مبادرة «بكرة المدرسة» التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الأهلية، لتقديم الدعم للطلاب الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، من خلال توفير المستلزمات الأساسية التي يحتاجها الطلاب مع بداية الدراسة.

مبادرة «بكرة المدرسة»

وأعلن الدكتور أحمد علي، عضو مبادرة «بكرة المدرسة»، تفاصيل المساعدات التي تقدمها المبادرة للطلاب المستهدفين، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي منها هو مساعدة الأسر على مواجهة تكاليف مستلزمات الدراسة وتشجيع الطلاب على مواصلة تعليمهم.

وأوضح أحمد علي، خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي وروان أبو العينين، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وصندوق دعم ومشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بدأت خلال الأسبوع الجاري وتستمر حتى بداية العام الدراسي.

توفير الاحتياجات الدراسية

وأشار إلى أن «شنطة المدرسة» تتضمن المستلزمات الأساسية التي يحتاجها الطالب خلال الفصل الدراسي الأول، وفي مقدمتها الكراسات والكشاكيل والأقلام والمساطر والأستيكة، بما يساعد على توفير جانب من الاحتياجات الدراسية الأساسية للطلاب.

وأكد أن المبادرة تستهدف الطلاب الناجحين والمنتقلين إلى مراحل دراسية جديدة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، ومنها الأيتام، وأبناء الأسر التي تعولها امرأة، والمستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة»، إلى جانب تحديد الحالات الأكثر استحقاقًا من خلال الأبحاث الاجتماعية.

مساعدة الأسر الأكثر احتياجا

وأضاف أن التسجيل للحصول على الدعم سيتم إلكترونيًا من خلال منصة مخصصة، من المقرر إطلاقها قبل نهاية الأسبوع، لافتًا إلى أن الجمعيات الأهلية الشريكة في القرى والنجوع ستساعد الطلاب الذين يواجهون صعوبة في التسجيل عبر الإنترنت.

وشدد عضو مبادرة «بكرة المدرسة» على أن توفير المستلزمات الدراسية يأتي في إطار تخفيف الأعباء عن الأسر وأولياء الأمور، ودعم الطلاب بما يساعدهم على بدء العام الدراسي واستكمال مسيرتهم التعليمية.