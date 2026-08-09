«بكرة المدرسة».. مبادرة لدعم الطلاب وتخفيف الأعباء الدراسية عن الأسر

كشف الدكتور أحمد علي، عضو مبادرة «بكرة المدرسة»، تفاصيل المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير وصندوق دعم ومشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف مساندة الطلاب وتخفيف الأعباء المرتبطة بمستلزمات الدراسة عن الأسر وأولياء الأمور.

وأوضح أحمد علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المبادرة انطلقت خلال الأسبوع الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى بداية العام الدراسي، مشيرًا إلى أنها تستهدف الطلاب الناجحين والمنتقلين من مرحلة دراسية إلى أخرى.

وأشار إلى أن المبادرة تعتمد على مجموعة من الأولويات عند تحديد الطلاب المستحقين، من بينها الطلاب الذين يسارعون إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية، بالإضافة إلى الأيتام، والطلاب المنتمين إلى أسر تعولها امرأة، والمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة».

وأضاف أن تحديد المستفيدين لا يقتصر على هذه الفئات فقط، وإنما يتم أيضًا تحديد الأكثر احتياجًا واستحقاقًا وفقًا لما تسفر عنه الأبحاث الاجتماعية.

وأكد عضو المبادرة أن المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل من المقرر إطلاقها قبل نهاية الأسبوع، موضحًا أن إجراءات التسجيل ستكون بسيطة، وتتطلب إدخال اسم الطالب ورقم الهاتف ورقم بطاقة الطالب الموجود على شهادة الميلاد.

ولفت إلى توفير بدائل للطلاب الذين يواجهون صعوبة في التسجيل الإلكتروني، من خلال إمكانية الاستعانة بالجمعيات الأهلية الشريكة المنتشرة في القرى والنجوع.