قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«بكرة المدرسة».. مبادرة لدعم الطلاب وتخفيف الأعباء الدراسية عن الأسر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

كشف الدكتور أحمد علي، عضو مبادرة «بكرة المدرسة»، تفاصيل المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير وصندوق دعم ومشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف مساندة الطلاب وتخفيف الأعباء المرتبطة بمستلزمات الدراسة عن الأسر وأولياء الأمور.

وأوضح أحمد علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المبادرة انطلقت خلال الأسبوع الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى بداية العام الدراسي، مشيرًا إلى أنها تستهدف الطلاب الناجحين والمنتقلين من مرحلة دراسية إلى أخرى.

وأشار إلى أن المبادرة تعتمد على مجموعة من الأولويات عند تحديد الطلاب المستحقين، من بينها الطلاب الذين يسارعون إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية، بالإضافة إلى الأيتام، والطلاب المنتمين إلى أسر تعولها امرأة، والمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة».

وأضاف أن تحديد المستفيدين لا يقتصر على هذه الفئات فقط، وإنما يتم أيضًا تحديد الأكثر احتياجًا واستحقاقًا وفقًا لما تسفر عنه الأبحاث الاجتماعية.

وأكد عضو المبادرة أن المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل من المقرر إطلاقها قبل نهاية الأسبوع، موضحًا أن إجراءات التسجيل ستكون بسيطة، وتتطلب إدخال اسم الطالب ورقم الهاتف ورقم بطاقة الطالب الموجود على شهادة الميلاد.

ولفت إلى توفير بدائل للطلاب الذين يواجهون صعوبة في التسجيل الإلكتروني، من خلال إمكانية الاستعانة بالجمعيات الأهلية الشريكة المنتشرة في القرى والنجوع.

مبادرة «بكرة المدرسة» وزارة التضامن العام الدراسي تكافل وكرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

ترامب

ترامب يتراجع أمام إيران؟ مستعد للتخلي عن الاتفاق النووي مقابل فتح هرمز

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

بوسي

بفستان مجسم.. ظهور لافت لـ بوسي

المركز القومي للسينما

القومي للسينما يقيم فعاليات نادي السينما المستقلة في سينما الهناجر

عبدالله بالخير

بزيه الإماراتي وعصاه الشهيرة.. عبد الله بالخير يخطف الأنظار في مهرجان هوامير فريجنا

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد