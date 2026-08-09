أحمد شوبير: لولا إيقاف القيد للزمالك كان سيضم محمد شريف

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف محمد شريف لاعب النادي الأهلي بعد الاستقرار على الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف شوبير خلال تصريحات إذاعية : محمد شريف يفاضل حاليا بين عروض عدد كبير من الأندية في الوقت الحالي ولولا عقوبة إيقاف القيد للزمالك كان سينضم لهم .

وواصل: محمد شريف مطلوب بقوة في الزمالك لولا إيقاف القيد وهي معلومه مؤكد بنسبة 100% والامر لم يكن ليحزن احد لان الأهلي تركه والجماهير كانت تلومه وتهاجمه

وأردف : عندي قناعات كبير لـ محمد شريف كلاعب مميز في مركز المهاجم وحاليا عنده عروض من 4 أندية يفاضل بينهم ليختار أفضل نادي له.

رحيل محمد شريف عن الأهلي

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن مصير محمد شريف مهاجم فريق الأهلي قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد بناء على رغبة الحسين عموتة المدير الفني وقبل انطلاق معسكر الإعداد في إسبانيا.

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن إدارة الكرة أبلغت محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بعدم وجوده ضمن الحسابات الفنية للموسم المقبل، وذلك بناءً على الرؤية الفنية للمدير الفني المغربي الحسين عموتة، الذي استقر على ترتيب المهاجمين داخل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن محمد شريف يأتي في المرتبة الرابعة ضمن خيارات الجهاز الفني في مركز رأس الحربة، وهو ما دفع إدارة النادي إلى إبلاغ اللاعب بشكل رسمي بضرورة البحث عن فرصة جديدة للحصول على المشاركة بشكل منتظم، خاصة أن فرصه في الظهور مع الفريق ستكون محدودة للغاية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي اتخذت قرارًا بمنح اللاعب كامل الحرية في اختيار وجهته المقبلة، دون وضع أي عراقيل أمام رحيله، حيث لن تطالب النادي الأحمر بالحصول على أي مقابل مالي نظير انتقاله إلى أي فريق، سواء داخل مصر أو خارجها، تقديرًا لما قدمه اللاعب بقميص الأهلي خلال السنوات الماضية.