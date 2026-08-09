قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير: لولا إيقاف القيد للزمالك كان سيضم محمد شريف

محمد شريف
محمد شريف
عبدالله هشام

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف محمد شريف لاعب النادي الأهلي بعد الاستقرار على الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف شوبير خلال تصريحات إذاعية : محمد شريف يفاضل حاليا بين عروض عدد كبير من الأندية في الوقت الحالي ولولا عقوبة إيقاف القيد للزمالك كان سينضم لهم .

وواصل: محمد شريف مطلوب بقوة في الزمالك لولا إيقاف القيد وهي معلومه مؤكد بنسبة 100% والامر لم يكن ليحزن احد لان الأهلي تركه والجماهير كانت تلومه وتهاجمه

وأردف : عندي قناعات كبير لـ محمد شريف كلاعب مميز في مركز المهاجم وحاليا عنده عروض من 4 أندية يفاضل بينهم ليختار أفضل نادي له.

رحيل محمد شريف عن الأهلي

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن مصير محمد شريف مهاجم فريق الأهلي قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد بناء على رغبة الحسين عموتة المدير الفني وقبل انطلاق معسكر الإعداد في إسبانيا.

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن إدارة الكرة أبلغت محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بعدم وجوده ضمن الحسابات الفنية للموسم المقبل، وذلك بناءً على الرؤية الفنية للمدير الفني المغربي الحسين عموتة، الذي استقر على ترتيب المهاجمين داخل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن محمد شريف يأتي في المرتبة الرابعة ضمن خيارات الجهاز الفني في مركز رأس الحربة، وهو ما دفع إدارة النادي إلى إبلاغ اللاعب بشكل رسمي بضرورة البحث عن فرصة جديدة للحصول على المشاركة بشكل منتظم، خاصة أن فرصه في الظهور مع الفريق ستكون محدودة للغاية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي اتخذت قرارًا بمنح اللاعب كامل الحرية في اختيار وجهته المقبلة، دون وضع أي عراقيل أمام رحيله، حيث لن تطالب النادي الأحمر بالحصول على أي مقابل مالي نظير انتقاله إلى أي فريق، سواء داخل مصر أو خارجها، تقديرًا لما قدمه اللاعب بقميص الأهلي خلال السنوات الماضية.

محمد شريف الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي فريق الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

ترامب

ترامب يتراجع أمام إيران؟ مستعد للتخلي عن الاتفاق النووي مقابل فتح هرمز

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

بوسي

بفستان مجسم.. ظهور لافت لـ بوسي

المركز القومي للسينما

القومي للسينما يقيم فعاليات نادي السينما المستقلة في سينما الهناجر

عبدالله بالخير

بزيه الإماراتي وعصاه الشهيرة.. عبد الله بالخير يخطف الأنظار في مهرجان هوامير فريجنا

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد