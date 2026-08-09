العمر مجرد رقم.. مارفن إيمانويل من سائق توصيل لـ هداف الدوري الفرنسي

سلطت صحيفة ليكيب الفرنسية الضوء على مسيرة حافلة للاعب الفرنسي مارفين إيمانويل الذي يشارك فى دورى الدرجة الثالثة الفرنسي.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن مارفن إيمانويل وقّع أول عقد احترافي في مسيرته وهو في عمر الـ 30 عامًا.

أفادت الصحيفة الفرنسية أن مارفين إيمانويل بعد سنوات من العمل كسائق توصيل وعامل في محطة وقود وموظف في صالة بولينج نجح في تحقيق حلمه أخيرًا.

لفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن مارفين إيمانويل انضم إلى نادي لو بوي (Le Puy) المنافس في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي.

أشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مارفين إيمانويل طوال سنوات، كان يجمع بين كرة القدم وعدة وظائف ليؤمّن مصدر رزقه، وسط أيام شاقة تبدأ أحيانًا في الخامسة صباحًا.

تابعت الصحيفة الفرنسية: مارفين إيمانويل كان يضطر في بعض الأحيان إلى النوم داخل شاحنته قبل الذهاب إلى التدريبات فى ناديه الفرنسي.

وأبرزت صحيفة ليكيب الفرنسية تصريحات مارفين إيمانويل حيث قال: كان الجميع يخبرني دائمًا أنه إذا لم توقّع عقدًا احترافيًا قبل سن 27 عامًا، فسيصبح الأمر شبه مستحيل.

واصلت الصحيفة الفرنسية: لكن نقطة التحول جاءت عندما تم تغيير مركزه إلى رأس حربة مع نادي روان، حيث قاد الفريق للتتويج بلقب دوري الدرجة الوطنية الثالثة (N3)، وسجل 23 هدفًا في 25 مباراة خلال عام 2023.

واختتمت الصحيفة الفرنسية تقريرها قائلة: اليوم، وبعد تجاوز مارفين إيمانويل الثلاثين، أصبح حلمه حقيقة، ليؤكد أن الإصرار والعمل الجاد قد يهزمان كل التوقعات.