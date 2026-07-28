تحديات كبرى تنتظر زيدان في مهمته مع منتخب فرنسا

أعلن الإعلامي فتحي سند تعيين الفرنسي زين الدين زيدان مديرًا فنيًا لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم لمدة 4 سنوات، بعقد يمتد حتى بطولة كأس العالم 2030.

ونشر سند، عبر صفحته الرسمية صورة لزيدان وعلق: "رسميًا - زين الدين زيدان مديرًا فنيًا لمنتخب فرنسا لمدة 4 سنوات حتى كأس العالم 2030".

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أعلن تعيين زين الدين زيدان مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب فرنسا، خلفًا لديدييه ديشان الذي أنهى مسيرة استمرت 14 عامًا على رأس القيادة الفنية لـ"الديوك".

وجاء تعيين زيدان ليحسم الجدل الذي استمر لسنوات حول خليفة ديشان، بعدما ارتبط اسم نجم الكرة الفرنسية السابق بتولي قيادة المنتخب في أكثر من مناسبة، خاصة في ظل رغبته المعلنة في خوض هذه التجربة.

ويعد أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، صاحب الـ54 عامًا، أحد أبرز رموز الكرة الفرنسية، حيث توج مع منتخب بلاده بكأس العالم 1998، كما حقق نجاحات كبيرة في تجربته التدريبية مع ريال مدريد، وقاد الفريق الملكي الإسباني للتتويج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.