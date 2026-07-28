قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد فشل صفقة بشكتاش.. 5 أندية تدخل سباق التعاقد مع محمد صلاح
بروتوكول تعاون بين التعليم والأزهر لتعزيز انتظام حضور الطلاب والتقييم التربوي
وفاة اللواء فؤاد فيود أحد أبطال حرب أكتوبر وصدى البلد يعيد نشر حواره الأخير معه
من شقة متواضعة لثروة بالملايين.. كيف صنع لامين يامال إمبراطوريته المالية قبل بلوغ العشرين؟
ياسر جلال لـ لما جبريل: باخد أجري أعيش بيه طول السنة ومبنشيلش فلوس للزمن
رواتب 40 ألف جنيه بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.. قدم الآن
طلب المال والأب رفض… القصة الكامل لمقتل خمسيني على يد ابنه في أسيوط
حملة تجسس سيبراني تستهدف مؤسسات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.. تفاصيل
انخفض 125 جنيهًا.. أسعار الذهب تواصل التراجع في منتصف تعاملات اليوم
مفاجأة سارة للمتضررين من تأخر صرف المعاش مع بداية شهر أغسطس| تفاصيل
خدعة الونس والدعم النفسي.. اعترافات صادمة لـ ضحية صاحب بيت فاطم
نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحديات كبرى تنتظر زيدان في مهمته مع منتخب فرنسا

زيدان
زيدان
علا محمد

أعلن الإعلامي فتحي سند تعيين الفرنسي زين الدين زيدان مديرًا فنيًا لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم لمدة 4 سنوات، بعقد يمتد حتى بطولة كأس العالم 2030.

ونشر سند، عبر صفحته الرسمية صورة لزيدان وعلق: "رسميًا - زين الدين زيدان مديرًا فنيًا لمنتخب فرنسا لمدة 4 سنوات حتى كأس العالم 2030".

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أعلن تعيين زين الدين زيدان مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب فرنسا، خلفًا لديدييه ديشان الذي أنهى مسيرة استمرت 14 عامًا على رأس القيادة الفنية لـ"الديوك".

وجاء تعيين زيدان ليحسم الجدل الذي استمر لسنوات حول خليفة ديشان، بعدما ارتبط اسم نجم الكرة الفرنسية السابق بتولي قيادة المنتخب في أكثر من مناسبة، خاصة في ظل رغبته المعلنة في خوض هذه التجربة.

ويعد أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، صاحب الـ54 عامًا، أحد أبرز رموز الكرة الفرنسية، حيث توج مع منتخب بلاده بكأس العالم 1998، كما حقق نجاحات كبيرة في تجربته التدريبية مع ريال مدريد، وقاد الفريق الملكي الإسباني للتتويج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

الإعلامي فتحي سند فتحي سند تعيين الفرنسي زين الدين زيدان الفرنسي زين الدين زيدان زين الدين زيدان مديرًا فنيًا لمنتخب فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

خبرز التموين

يطبق أول أغسطس.. ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟

خلال المشاجرة

تطور جديد في مشاجرة «جناين الملاحة» بالإسماعيلية.. الزوج يطلق زوجته داخل القسم

ترشيحاتنا

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

بالصور

كارثة على صحتك.. أضرار استخدام زيت القلي أكثر من مرة

أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..

فوائد التين الشوكى للرجال

فوائد التين الشوكى للرجال
فوائد التين الشوكى للرجال
فوائد التين الشوكى للرجال

أناقة واحتشام.. أبرز إطلالات هبة مجدى تجمع فى عيد ميلادها الـ 38 | صور

فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى
فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى
فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى

خبيرة تغذية تكشف مفاجأة.. كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر والحالة النفسية؟

كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر و الحالة النفسية؟
كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر و الحالة النفسية؟
كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر و الحالة النفسية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد