رسميا.. زين الدين زيدان مدربًا لمنتخب فرنسا خلفًا لديشامب

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب فرنسا، خلفًا لديدييه ديشان الذي أنهى مسيرة استمرت 14 عامًا على رأس القيادة الفنية لـ"الديوك".

وجاء تعيين زيدان ليحسم الجدل الذي استمر لسنوات حول هوية خليفة ديشان، بعدما ارتبط اسم نجم الكرة الفرنسية السابق بتولي تدريب المنتخب في أكثر من مناسبة، خاصة مع رغبته المعلنة في قيادة الفريق الوطني.

ويعد زيدان، صاحب الـ54 عامًا، أحد أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم الفرنسية، حيث توج بلقب كأس العالم 1998 مع منتخب بلاده، قبل أن يخوض تجربة تدريبية ناجحة مع ريال مدريد، قاد خلالها الفريق لتحقيق العديد من البطولات، أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

ويخلف زيدان زميله السابق في منتخب فرنسا ديدييه ديشان، الذي قاد "الديوك" خلال فترة ذهبية، توج خلالها بكأس العالم 2018 ووصل إلى نهائي مونديال 2022.

ويبدأ زيدان مهمته الجديدة وسط تطلعات كبيرة من الجماهير الفرنسية، التي تنتظر استمرار النجاحات وتحقيق مزيد من الألقاب مع أحد أبرز رموز الكرة في تاريخ البلاد.