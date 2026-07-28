انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع استمرار تحركات سعر الصرف داخل نطاق محدود، وفقًا لآخر تحديثات البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.656 جنيه للشراء و50.792 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري بلغ 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.

وفي عدد من البنوك الأخرى، سجل الدولار 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، بينما بلغ 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع في كل من QNB الأهلي، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك الكويت الوطني NBK، وبنك الإسكندرية، كما سجل 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي.

وسجل الدولار 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع في كل من بنك البركة وكريدي أجريكول، فيما جاء أقل سعر للعملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي (CIB) عند 50.47 جنيه للشراء و50.57 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك HSBC 50.482 جنيه للشراء و50.578 جنيه للبيع.

ويأتي هذا التراجع في أسعار الدولار بالبنوك المصرية وسط متابعة مستمرة لحركة سوق الصرف، مع تحديث البنوك لأسعار العملات بصورة دورية وفقًا لآليات العرض والطلب.