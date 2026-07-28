قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بأمير دولة الكويت
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026
القبض على المتهمين بسلخ جلد حمار بالبحيرة
ضبط 109 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء
تحذير عاجل للمواطنين بسبب أمواج الشواطئ خلال هذه الأيام
خلافات مالية .. حقيقة تهديد عدد من الأشخاص لسيدة بالمرج
أوائل الثانوية العامة 2026 .. 8 معلومات عاجلة بشأنهم الآن
رسميا.. زين الدين زيدان مدربًا لمنتخب فرنسا خلفًا لديشامب
مقترح برلماني لإنشاء جواز سفر تصديري رقمي لكل شركة.. تفاصيل
بعد انتشار الفيديو.. حبس سائق سيارة ربع نقل يسير عكس الاتجاه
اجتماع مرتقب لحسم مستقبل محمد صلاح.. و4 وجهات على الطاولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهمين بسلخ جلد حمار بالبحيرة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الامنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصان حال قيامهما بسلخ جلد دابة نافقة "حمار" بالبحيرة .

 بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (عاملان - مقيمان بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة) ، وتم بإرشادهما ضبط (الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 26 الجارى ، لاستخدام الجلد فى صناعة (الطبول) ، وأضافا أن الدابة كانت نافقه وملقاة بأحد المناطق بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ولم يقوما بذبحها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الامنية التواصل الإجتماعى دابة نافقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

خبرز التموين

يطبق أول أغسطس.. ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟

خلال المشاجرة

تطور جديد في مشاجرة «جناين الملاحة» بالإسماعيلية.. الزوج يطلق زوجته داخل القسم

النوم بعد الفجر

لماذا حذر رسول الله من النوم بعد صلاة الفجر؟.. لـ9 أسباب فانتبه

ترشيحاتنا

ترامب

إيران: فقدنا 230 مليون متر مكعب من الغاز.. وترامب يدعو لمحادثات

(إفريقيا نيوز) : مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم مسلح شمالي نيجيريا

(إفريقيا نيوز) : مقتل 30 شخصا على الأقل في هجوم مسلح شمالي نيجيريا

شبكة "بريكس": الهند تعتزم بناء 5 مفاعلات نووية صغيرة بحلول 2033

شبكة "بريكس": الهند تعتزم بناء 5 مفاعلات نووية صغيرة بحلول 2033

بالصور

فوائد التين الشوكى للرجال

فوائد التين الشوكى للرجال
فوائد التين الشوكى للرجال
فوائد التين الشوكى للرجال

أناقة واحتشام.. أبرز إطلالات هبة مجدى تجمع فى عيد ميلادها الـ 38 | صور

فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى
فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى
فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى

خبيرة تغذية تكشف مفاجأة.. كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر والحالة النفسية؟

كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر و الحالة النفسية؟
كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر و الحالة النفسية؟
كيف يؤثر الجهاز الهضمى على التوتر و الحالة النفسية؟

بدون مواد حافظة.. طريقة عمل لانشون اللحمة فى البيت

طريقة عمل لانشون اللحمة فى البيت..
طريقة عمل لانشون اللحمة فى البيت..
طريقة عمل لانشون اللحمة فى البيت..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد