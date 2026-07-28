القبض على المتهمين بسلخ جلد حمار بالبحيرة

كشفت الأجهزة الامنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصان حال قيامهما بسلخ جلد دابة نافقة "حمار" بالبحيرة .

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (عاملان - مقيمان بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة) ، وتم بإرشادهما ضبط (الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 26 الجارى ، لاستخدام الجلد فى صناعة (الطبول) ، وأضافا أن الدابة كانت نافقه وملقاة بأحد المناطق بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ولم يقوما بذبحها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





