خلافات مالية .. حقيقة تهديد عدد من الأشخاص لسيدة بالمرج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من عدد من الأشخاص لقيامهم بالتعدى عليها بالسب وتهديدها بإلحاق الأذى بها بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 7/ الجارى تبلغ لقسم شرطة المرج من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (3 أشخاص – مقيمين بذات الدائرة) لقيامهم بالتعدى عليها بالسب وتهديدها بإلحاق الأذى بها على إثر خلافات مالية سابقة بين أحدهم ونجلها ، وسابقة قيام أحدهم بإرسال مقطع صوتى لنجلها يتضمن تهديده بإلحاق الأذى بأسرته ، بالإضافة إلى تحريض إحدى السيدات على تحرير محضر كيدى ضدها خلال عام 2025 وصدور حكم ببراءتها.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم وبمواجهتهم أقروا بقيام نجل الشاكية بإختلاس مبلغ مالى إبان فترة عمله لدى أحدهم بإحدى الدول العربية ، وقيامه بتسديد منه ورفضه تسديد باقى المبلغ وغادر البلاد .

كما قام أحد المشكو فى حقهم بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال نجلها بالدولة محل عملهما وصدر ضده حكم بالحبس وغرامة بقيمة المبلغ المالى المستولى عليه بذات الدولة ، وبتاريخ 7 / الجارى حدثت مشادة كلامية بينه وبين الشاكية لذات الخلافات ، وبمواجهة الشاكية أيدت ما سبق وأقرت بإدعائها الكاذب بتعرضها للتهديد من المشكو فى حقهم وأن المقطع الصوتى المشار إليه تم إرساله فى غضون عام 2023 ولم تتخذ ثمة إجراءات قانونية حياله ، وقامت بنشره على مواقع التواصل الإجتماعى حالياً لمساومة المشكو فى حقه لإجباره عن التنازل عن باقى مستحقاته وكذا الحكم الصادر ضد نجلها "خارج البلاد".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





