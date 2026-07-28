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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر للفتوى: التفاهم وتقارب الفكر والطبع أمور تزيد السعادة الزوجية

السعادة الزوجية
السعادة الزوجية
إيمان طلعت

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن التفاهم، وتقارُب الفكرِ، والطبعِ، والعاداتِ بين شريكي الحياة أمور تزيد من السعادة الزوجية، وتساعد على حسن التواصل وإدارة المشكلات.

واستشهد الأزهر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عَنْ أم المؤمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ». [أخرجه ابن ماجه]. 

كيف تعيش حياة زوجية سعيدة

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحياة الزوجية السعيدة قائمة على المعنويات وليس الماديات ، مشيرًا إلى أنه لكى يعيش الحياة سعيدة، هناك نوعين من التأسيس: التأسيس المادي والتأسيس المعنوي، أو التأهيل المعنوي.

وأوضح “ عثمان ” في إجابته عن سؤال : كيف تعيش حياة زوجية سعيدة ؟، أن التأسيس المعنوي والتأهيل المعنوي قد يكونان أهم من التأسيس المادي، فيما نولي اهتماماً كبيراً للتأسيس المادي، ونحرص على توفير كل ما يلزم من متطلبات مادية.

وتابع: في الغالب نغفل الجانب المعنوي، كيف أؤسس معنوياتي وأؤهل نفسي للعيش مع شريك الحياة دون أن أظلمه أو أبخس حقه؟ كيف أعمل على سعادته وصيانته؟ يجب أن نعيش تحت قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.

وأضاف أن التأسيس المادي سهل، ويمكن تحقيقه من خلال المال، لكن التأسيس المعنوي والتأهيل العاطفي مهمان جداً، منوهًا بأن الناس يعكفون على تجهيز الماديات، لكن عندما تنقضي فترة من الزمن، نجد أن الحياة بدأت تتفكك لأنهم لم يهتموا بالتأسيس المعنوي.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالدورات التدريبية للمقبلين على الزواج، موضحاً أنه في دار الإفتاء تُنظم دورات للمقبلين على الزواج، إما عبر الإنترنت أو بالحضور إلى دار الإفتاء، وهذه الدورات يمكن أن تُعقد أيضاً في المساجد أو الأندية أو أي أماكن أخرى.

وأشار إلى أنها تهدف إلى تعليم الشباب والفتيات كيفية العيش معاً بسلام دون مشاحنات أو خصام، لافتًا إلى أن الحياة الآن مليئة بالماديات، ويبدو أن التركيز على الماديات أدى إلى تراجع الروحانيات والعواطف.

واستطرد: عندما نرى قديماً، رغم بساطة الحياة، كان الناس يعيشون بسعادة كبيرة، عندما نقلل من التركيز على الماديات، نجد أن الروح تتسع لاستقبال الآخرين، معربًا عن انزعاجه من بعض الحالات التي تتسم بالتركيز على المصالح المادية فقط.

وأفاد أنه عندما يقال إن الحياة مع الزوجة قائمة على المصلحة فقط، فهذا يعكس مشكلة وجريمة كبيرة.. الحياة ليست قائمة على المصلحة فقط، بل على التفاهم والتعاون، مشيرًا إلى ما جاء في القرآن الكريم: {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ}.

وبين أن الإمام الفخر الرازي تحدث طويلاً عن هذا المعنى، وقال إن الرجل إذا عانق امرأته كأنه ثوب يغطيها، وإذا حدثت خلافات بينهما، فإن الرجل يكون بمثابة الفراش الذي يغطي ولا يكشف، كل واحد منهما لباس للآخر، ساتر وواقٍ.

الأزهر التفاهم السعادة الزوجية كيف تعيش حياة زوجية سعيدة

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