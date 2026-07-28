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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أفضل دعاء لتيسير الأمور وقضاء الحاجة.. كلمات تفتح أبواب الفرج وتمنح القلب طمأنينة

أفضل دعاء لتيسير الأمور
أفضل دعاء لتيسير الأمور
عبد الرحمن محمد

أفضل دعاء لتيسير الأمور وقضاء الحاجات.. في لحظات التعثر وضيق الحال، حين يشعر الإنسان بثقل المسؤوليات وتراكم الأعباء، يبحث عن مخرج يبدد الحيرة ويعيد إليه الطمأنينة. 

وبينما تبقى السعي والعمل أساسًا لا غنى عنهما، يظل الدعاء بابًا واسعًا يلجأ إليه المسلم ليستمد العون من الله، ويطلب التيسير في أموره وقضاء حوائجه، فهو صلة مباشرة بين العبد وربه لا تحتاج إلى وسيط ولا ترتبط بزمان أو مكان.

أهمية الدعاء في حياة المسلم

الدعاء ليس مجرد كلمات تُقال، بل هو عبادة عظيمة تعكس إيمان الإنسان وثقته في قدرة الله ورحمته. ويحرص المسلم على ترديده في مختلف أوقاته، سواء في السراء أو الضراء، لأنه وسيلة للتقرب إلى الله وطلب العون منه في كل صغيرة وكبيرة.

وقد أوضح علماء الدين أن من أهم ما يجب أن يتحلى به الداعي هو الصبر واليقين بأن الله سيستجيب له في الوقت المناسب، إلى جانب حضور القلب والإخلاص في الطلب. فالدعاء الصادق النابع من القلب يكون أقرب للإجابة، حتى وإن تأخر تحقق ما يتمناه الإنسان.

كما أكد المختصون أنه لا توجد صيغة محددة أو إلزامية للدعاء، إذ يمكن للإنسان أن يدعو بما يشاء وبالطريقة التي يعبر بها عن احتياجاته، فالمقصود هو صدق النية وليس جمال الألفاظ أو بلاغتها.

أدعية تيسير الأمور وقضاء الحاجات

يمكن للمسلم أن يردد العديد من الأدعية التي تساعده على طلب التيسير من الله، ومن بينها:

  • «اللهم افتح لي أبواب الخير، ويسّر لي أموري، وانقلني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، واجعل لي من لدنك عونًا ونصيرًا».
  • «اللهم يا واسع الرحمة، يا مجيب الدعاء، افتح لي أبواب الفرج، وحقق لي ما أتمنى، إنك على كل شيء قدير».
  • «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن ضيق الحال، ونسألك أن تفرج كربتي وتقضي حاجتي».
  • «اللهم إليك أشكو ضعفي وقلة حيلتي، فكن لي معينًا، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، واصرف عني كل سوء».

دعاء مستجاب لتيسير الأمور

ومن الأدعية الجامعة التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية، والتي يرددها الكثيرون طلبًا للتيسير:

  • «رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي».
  • «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلًا».
  • «اللهم لا تكلني إلى نفسي، واقضِ حاجتي، وفرّج همي، وارزقني من حيث لا أحتسب».

أدعية عميقة للفرج وتفريج الكرب

  • «اللهم أنت رجائي في الشدائد، وثقتي في كل كربة، ففرّج همي، وبدّل ضيقي سعة، وأنت القادر على ذلك».
  • «اللهم يا مسخر الأمور، ويسر لي ما صعب، وافتح لي أبواب الخير، وارزقني السكينة والرضا».

كيف يكون الدعاء أقرب للإجابة؟

حتى يكون الدعاء أكثر قربًا للإجابة، ينصح العلماء بالالتزام بعدة أمور، منها:

  • الإخلاص في النية والتوجه إلى الله بقلب صادق.
  • اليقين بأن الله يسمع الدعاء ويستجيب له.
  • الإلحاح في الدعاء وعدم اليأس أو الاستعجال.
  • اختيار الأوقات المباركة مثل الثلث الأخير من الليل.

في النهاية، يبقى الدعاء نورًا يضيء طريق الإنسان في أوقات الضيق، وسندًا يمنحه القوة للاستمرار، فمهما تعقدت الأمور، يبقى الأمل في الله أكبر، والفرج أقرب مما نظن.

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