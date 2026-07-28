الأزهر يعلن بدء تلقي طعون الثانوية الأزهرية 2026.. المواعيد والرسوم وضوابط التقديم

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بدء استقبال طلبات الطعون على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2025-2026، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء 28 يوليو وحتى الثلاثاء 11 أغسطس، عبر منظومة الطعون الإلكترونية.

طعون الثانوية الأزهرية

وأوضح القطاع أن قيمة الطعن تبلغ 200 جنيه للمادة الواحدة، ويتم سدادها إلكترونيًا من خلال موقع المنظومة أو عبر الإدارات التعليمية التابعة للطالب.

ويحق للطالب أو وكيله القانوني تقديم طلب الطعن بعد إرفاق إيصال السداد، بينما يقتصر الاطلاع على كراسة الإجابة على الطالب نفسه، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي أو استمارة النجاح.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أن هناك حالات لا يجوز فيها التقدم بطلب طعن، من بينها حصول الطالب على الدرجة النهائية في المادة، أو المواد التي سبق نجاحه فيها خلال الأعوام السابقة، أو المواد التي أُلغيت بقرار، كما يقتصر حق الطالب المعيد في الطعن على المواد التي أدى امتحاناتها خلال العام الدراسي الحالي.

وأشار القطاع إلى أن نتائج الطعون ستُعلن عبر بوابة الأزهر الشريف، وفي حال حصول الطالب على درجات إضافية بعد مراجعة الطعن، يمكنه التوجه إلى المنطقة التعليمية التي سدد بها الرسوم لتقديم طلب استردادها، على أن تُستكمل إجراءات الصرف من خلال المنطقة التعليمية المختصة.

وفي إطار الحفاظ على حقوق الطلاب وتعزيز الشفافية، وبتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، جرى تشكيل لجنة عليا لتظلمات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، تتولى فحص التظلمات الخاصة بنتائج الطعون خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إعلانها، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

وأوضح القطاع أن طلب الطعن، بعد استيفاء جميع الشروط، يخضع لمراجعة دقيقة تشمل إعادة فحص رصد الدرجات، والتأكد من تصحيح جميع الأسئلة والفقرات، وفقًا للضوابط المعمول بها في منظومة الطعون.