الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي للمملكة

أعلنت القوات المسلحة الأردنية ، أن سلاح الجو الملكي أسقط فجر اليوم الثلاثاء طائرة مسيرة بعد اختراقها المجال الجوي الأردني.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، إن سلاح الجو الملكي تعامل، ضمن منظومة الرصد والمتابعة، مع الطائرة المسيرة التي اخترقت المجال الجوي للمملكة، وتم إسقاطها في الصحراء الشرقية داخل الأراضي الأردنية، وذلك وفقًا لقواعد الاشتباك المعتمدة.

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية حدود المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، مشددًا على أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة المواطنين.