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الأردن يسقط طائرة مسيرة بعد اختراق مجاله الجوي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يسقط طائرة مسيرة بعد اختراق مجاله الجوي

الأدرن يصد اختراقًا داخل مجاله الجوي
الأدرن يصد اختراقًا داخل مجاله الجوي
محمد على

أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (البترا) بأن الجيش الأردني أسقط طائرة مسيرة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بعد دخولها المجال الجوي للمملكة فوق الصحراء الشرقية.

أعلن الجيش أنه تم اعتراض الطائرة المسيرة بعد اختراقها المجال الجوي الأردني. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وجاء الحادث بعد يوم من إعلان الجيش الأردني إسقاطه طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان المملكة، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض طائرتين بدون طيار بالقرب من الحدود الأردنية لم تدخلا الأراضي الإسرائيلية.

وجاء ذلك أيضاً عقب إعلان المملكة العربية السعودية يوم الاثنين أنها اعترضت ودمرت عدة طائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية في محاولة لاستهداف منشآت نفطية في المملكة.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حوادث الطائرات المسيرة.

وقال متحدث عسكري إيراني يوم الأحد إن طهران أوقفت عملياتها العسكرية بعد أن أوقفت الولايات المتحدة هجماتها على إيران خلال اليومين السابقين.

أفادت وكالة أكسيوس أن الرئيس دونالد ترامب أمر الجيش الأمريكي بتعليق المزيد من الضربات على إيران بعد ما يقرب من أسبوعين من الهجمات اليومية.

تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في الأسابيع الأخيرة، حيث شنت واشنطن ضربات داخل إيران وردت طهران باستهداف ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول في جميع أنحاء المنطقة.

البترا الجيش الأردني طائرة مسيرة المجال الجوي المجال الجوي الأردني الجيش الإسرائيلي

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