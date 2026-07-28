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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسئول أمريكي: لبنان وإسرائيل تعقدان جولة محادثات الأسبوع المقبل

لبنان وإسرائيل
لبنان وإسرائيل
محمد على

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أن الجولة القادمة من المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل ستُعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 أغسطس، وذلك في إطار جهود واشنطن لتوسيع نطاق عملية هشة تهدف إلى إنهاء حالة الحرب بين البلدين.

وأوضح المسؤول أن الطرفين يدخلان هذه المفاوضات بزخم كبير، مستشهداً بإطلاق أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان، واجتماع الرئيس اللبناني جوزيف عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

في روما، ستركز الفرق الفنية على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري. ويشمل هذا العمل توسيع نطاق عملية المنطقة التجريبية، وحل قضايا الحدود العالقة، والتحرك نحو اتفاق شامل للسلام والأمن بين الجانبين.

وتستند هذه المحادثات إلى إطار ثلاثي وقعه لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في 26 يونيو بعد عدة جولات من المفاوضات المباشرة.

وبموجب الاتفاق، يتولى الجيش اللبناني السيطرة الأمنية الكاملة على المناطق التي أخلاها الجيش الإسرائيلي، ويُصدّق على خلوها من أسلحة وبنية حزب الله التحتية. 

بدأت القوات اللبنانية بالسيطرة على القرى الثلاث الأولى، فرون وسريفة وزوتر الغربية، في 20 يوليو، رغم أن اثنتين منها لم تكونا تحت سيطرة القوات الإسرائيلية.

ووصف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية المنطقة التجريبية الأولى بأنها فرصة ملموسة لتحقيق تقدم على أرض الواقع، واستعادة سلطة الدولة اللبنانية من خلال ما أسماه المسؤول نزع سلاح المنظمات بشكل قابل للتحقق. 

وأضاف المسؤول أن الخبرة المكتسبة من المناطق الأولى ستساعد في تحسين التنفيذ بحيث يمكن توسيعه تدريجياً.

ولا تزال هناك عقبات. فقد صرحت إسرائيل بأن قواتها ستبقى في منطقة أمنية بعمق ستة أميال تقريباً على طول الحدود طالما بقي حزب الله مسلحاً، ولا يحدد الإطار أي جدول زمني للانسحاب الكامل.

وقد رفض حزب الله هذا الترتيب.

ووصف مسؤول وزارة الخارجية الإطار الثلاثي بأنه السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، قائلاً إن التنفيذ الكامل يخدم مصالح البلدين، وإن إدارة ترامب ملتزمة بنجاحه.
 

لبنان لبنان وإسرائيل روما وزارة الخارجية الأمريكية

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