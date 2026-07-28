مستشار الأمن القومي العراقي: إيران وافقت على حصر السلاح بيد الدولة

صرح مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي بأن إيران وبعد نقاشات طويلة ومعقدة مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال زيارته إلى طهران، وافقت على حصر السلاح بيد الدولة.

و ذكر مستشار الأمن القومي العراقي أن إيران تعهدت لرئيس الوزراء علي الزيدي بالمساعدة في حصر السلاح، و ذلك خلال تصريحات تليفزيونية.

وأفاد قاسم العبودي بأن إيران اقتنعت بأنه لا مبرر لوجود سلاح خارج إطار الدولة بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد تعهد على العمل على "حصر السلاح بيد الدولة"، ضمن برنامج حكومي يشمل إصلاحات أمنية وسياسية وخدمية.

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، إن الزيدي رسم "ثلاثة مسارات للعمل"، منها "إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز قدرات القوات الأمنية، وترسيخ ثقة المواطن بالديمقراطية".