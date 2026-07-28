مصطفى عبد الخالق: حسين لبيب نجح بنسبة 50%.. والزمالك كان يحتاج شخصية مرتضى

قال مصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إن معتمد جمال يُعد من أبناء الزمالك المخلصين، مؤكدًا أنه يستحق الدعم والتقدير.

وانتقد عبد الخالق في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة مودرن تقديم الإعلامي هاني حتحوت، المجموعة التي اختارها حسين لبيب للعمل معه داخل مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أنها لم تساعده، وأن الخلافات ظهرت مبكرًا في فترة انتقالية يمر بها النادي، معتبرًا أن رئيس الزمالك نجح في إدارة الأمور بنسبة 50%.

وأضاف أن الزمالك كان يحتاج في الفترة الحالية إلى شخصية قوية مثل مرتضى منصور، مؤكدًا أنه لا يمانع العمل معه مستقبلًا داخل مجلس الإدارة في منصب أمين الصندوق.