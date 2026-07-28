محللة سياسية: المشهد الإيراني الأمريكي مفتوح على عدة سيناريوهات

كشفت الدكتورة إيريني سعيد، الأكاديمية والمحللة السياسية، ملامح المشهد الإيراني–الأمريكي، مؤكدة أن التطورات الأخيرة تعكس حالة من الغموض الاستراتيجي التي تفرض نفسها على المتابعين للمشهد الدولي.

التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران

وأوضحت "سعيد" خلال لقائها عبر فضائية إكسترا، أن مراكز ومعاهد متخصصة في الدراسات الاستراتيجية أشارت إلى وجود جولات متبادلة من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، لافتة إلى أن إدارة واشنطن عملت خلال الفترة الماضية على إدارة التصعيد بما حال دون اتساع رقعة المواجهة إلى مستويات أكبر.

جولات قادمة بمفهوم الحرب الشاملة

وأضافت أن المرحلة المقبلة قد تشهد تطورات جديدة في إطار الصراع، وهناك جولات قادمة بمفهوم الحرب الشاملة، والمؤشرات تشير إلى أننا قادمين على اتساع رقعة الحرب بالفعل، في ظل تحركات أوروبية وتزايد النشاطين البحري والبري في مناطق ذات أهمية استراتيجية، وهو ما قد ينعكس على مسار الأزمة ويؤثر في مستوى التوتر الإقليمي.

وأكدت أن النفوذ الأمريكي يظل أحد أبرز العوامل المؤثرة في إدارة وتوجيه مسار التصعيد، مشيرة إلى أن المشهد لا يزال مفتوحًا على عدة سيناريوهات، في ظل استمرار التحركات السياسية والعسكرية على الساحة الدولية.