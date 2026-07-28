أبو ريدة: حسام حسن رفع العلم الفلسطيني بعفوية.. ولم نتلق أي عقوبات من فيفا

أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن رفع المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن العلم الفلسطيني خلال منافسات كأس العالم 2026 جاء بصورة عفوية، نافيًا ما أثير حول وجود ترتيب مسبق لهذه الواقعة أو صدور أي عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حتى الآن.

وأوضح أبو ريدة، خلال تصريحات تليفزيونية، أن حسام حسن لم يكن يخطط لحمل العلم، مشيرًا إلى أن إحدى السيدات الفلسطينيات ألقت به تجاه المدير الفني عقب المباراة، فقام برفعه بشكل تلقائي تعبيرًا عن مشاعره، دون وجود أي تنسيق مسبق.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة أن الاتحاد المصري لم يتلق أي مخاطبات رسمية من الاتحاد الدولي بشأن الواقعة، مؤكدًا أن “فيفا” يطبق لوائحه في مثل هذه الحالات، وإذا كانت هناك أي إجراءات أو عقوبات فإنها تصدر عبر القنوات الرسمية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وفي سياق آخر، نفى أبو ريدة ما تردد بشأن حضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة.

كما تطرق رئيس اتحاد الكرة إلى الجدل التحكيمي الذي صاحب مواجهة الأرجنتين، مؤكدًا أن المنتخب المصري تعرض لظلم تحكيمي بعد إلغاء هدف وصفه بأنه كان من أجمل أهداف البطولة.

وكشف أنه تحدث مع مسؤولي الاتحاد الدولي عقب اللقاء، وأبلغ إنفانتينو بأن الهدف الملغي كان يستحق الاحتساب، مشيرًا إلى أن رئيس “فيفا” أبدى تفهمًا لوجهة نظره.

وأضاف أن رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، بييرلويجي كولينا، حاول شرح القرارات التحكيمية الخاصة بالمباراة، إلا أنه أنهى النقاش بقوله: “الميت اندفن”، في إشارة إلى أن المباراة انتهت ولا جدوى من العودة إلى تفاصيلها.

واختتم أبو ريدة تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد المصري لم يتقدم باحتجاج رسمي ضد التحكيم، وإنما اكتفى بتقديم ملاحظة، نظرًا لأن لوائح الاتحاد الدولي لا تسمح بالطعن في القرارات التحكيمية بعد نهاية المباريات.