جلسة عاجلة بالزمالك بين جون إدوارد ومجلس الإدارة لفض اشتباك فريق الكرة



كشف الناقد الرياضي إيهاب الكومي عن عقد جلسة عاجلة داخل نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، تجمع بين جون إدوارد ومجلس الإدارة، لبحث عدد من الملفات الخاصة بقطاع كرة القدم، وإنهاء حالة الخلاف التي ظهرت مؤخرًا بين الجانبين.





وأوضح الكومي عبر برنامج الماتش على قناة صدى البلد، أن الجلسة تستهدف تقريب وجهات النظر وحسم الملفات العالقة المتعلقة بإدارة فريق الكرة، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل النادي، وعدم تأثير أي خلافات إدارية على استعدادات الفريق للموسم الجديد، في ظل حرص مجلس الإدارة على تهيئة الأجواء قبل انطلاق المنافسات.

وتابع الكومي أن فريق عمل جون إدوارد تدخل في عدد من الملفات بناءً على طلب مجلس إدارة الزمالك، وساهم في حل بعض الأزمات بهدف الحفاظ على استقرار الفريق، إلا أن أزمة السيولة المالية أثرت بشكل مباشر على تنفيذ عدد من الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع اللاعبين.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك أبرمت تسويات مع عدد من اللاعبين الذين كانوا يطالبون بمستحقاتهم، لكن عدم توفير المبالغ المالية في المواعيد المحددة أدى إلى تعثر تنفيذ هذه التسويات، وهو ما منح بعض اللاعبين الحق في فسخ تعاقداتهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف الكومي أن جون إدوارد اضطر خلال منتصف الموسم إلى توفير مبلغ 100 ألف دولار من ماله الخاص لسداد مستحقات البرازيلي خوان بيزيرا، جناح الفريق، من أجل تجنب فسخ عقده والحفاظ على استقرار الفريق، لافتًا إلى أن هذا المبلغ لم يتم رده إليه حتى الآن.