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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني أبوريدة: طلب زيادة مقاعد أفريقيا لصالح الكرة المصرية.. والزمالك أنهى أزماته قبل الموعد النهائي

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
حمزة شعيب

كشف المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أسباب تقدمه بطلب زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات القارية، مؤكدًا أن الهدف من المقترح هو تطوير الكرة الأفريقية ومواكبة التوسع الذي تشهده البطولات العالمية، وليس خدمة نادٍ بعينه.

وقال أبوريدة، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة النهار، إن طلبه لم يكن يخص مصر فقط، بل شمل جميع الدول المشاركة في كأس العالم، إضافة إلى الاتحادات صاحبة التصنيف الأعلى، مشيرًا إلى أن الفكرة جاءت تماشيًا مع التطورات التي شهدتها بطولة كأس العالم 2026، والتي أقيمت بمشاركة 48 منتخبًا، مع وجود توجه لزيادة عدد المنتخبات مستقبلًا.

وأوضح رئيس اتحاد الكرة أن البعض يصفه بالأهلاوي، بينما يراه آخرون زملكاويًا، لكنه يعمل في النهاية من أجل مصلحة الكرة المصرية فقط، لافتًا إلى أن المقترح تمت مناقشته بشكل مبدئي، إلا أنه واجه تحفظًا من بعض الاتحادات التي لا ترغب في إجراء تغييرات خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن هناك مشاورات جرت منذ فترة مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، كما تم رفع مقترح زيادة عدد الأندية إلى المكتب التنفيذي لـ"كاف" لدراسته بصورة شاملة، بما يتوافق مع الجوانب التسويقية والتجارية وأجندة المسابقات الأفريقية، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأنه في الموسم المقبل.

ونفى أبوريدة وجود أي تواصل من جانب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بشأن زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات القارية، مؤكدًا أن أي مسؤول يسعى للتطوير يجب أن ينظر إلى مصلحة الكرة المصرية ومستقبلها، وليس إلى مصالح نادٍ بعينه.

وتطرق رئيس اتحاد الكرة إلى ملف تراخيص الأندية، مؤكدًا أن نادي الزمالك بذل مجهودًا كبيرًا لتسوية 18 قضية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل الموعد النهائي في 25 يوليو، ونجح في إنهاء جميع إجراءاته في الوقت المحدد، مشيرًا إلى أن بعض الأندية الأفريقية طالبت بمد مهلة الحصول على الرخصة القارية، لكن الاتحاد الأفريقي رفض ذلك.

وشدد أبوريدة على أن اتحاد الكرة يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية ولا يجامل أي طرف، مؤكدًا أن مصلحة الكرة المصرية هي الأولوية، كما أوضح أن الاتحاد قام بجدولة المستحقات المتأخرة لعدد من الأندية، وليس الزمالك فقط، في إطار التعاون مع جميع الأندية المصرية، لافتًا إلى أن الزمالك سدد مبالغ كبيرة بسبب إجراءات قيد لاعبيه خلال الموسم الماضي.

هاني ابو ريدة كاف الأهلي دوري أبطال إفريقيا

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