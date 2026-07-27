منتخب مصر للناشئين يهزم الجزائر ويتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة بالإسكندرية

تأهل منتخب مصر للناشئين تحت 18 عامًا للكرة الطائرة إلى الدور نصف النهائي من بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره الجزائري بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وتستضيف البطولة أروقة نادي بايونيرز بالإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026، بمشاركة 14 منتخبًا أفريقيًا، وذلك تحت رعاية كابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، فيما تترأس اللجنة العليا للبطولة النائبة عايدة إسماعيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة

ويتولي الكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد منصب مدير البطولة نظراً لخبراته الكبيرة في إدارة البطولات القارية والدولية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

* الشوط الأول: 25-19 لمصر.

* الشوط الثاني: 25-16 لمصر.

* الشوط الثالث: 25-15 لمصر.

وبهذا الفوز، حجز منتخب مصر مقعده في الدور نصف النهائي، بعدما كان قد تأهل إلى ربع النهائي إثر احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات المغرب ونيجيريا وبوروندي، ليضرب موعدًا مع منتخب تونس غدًا في الدور نصف النهائي، في المباراة المقررة إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

في المقابل، تأهل المنتخب الجزائري إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية التي ضمت منتخبات تونس والكاميرون وليبيا.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين تحت 18 عامًا كلًا من: معتز طلعت، وسيف محمد، وأحمد أيمن، وعمر وائل، وعلي مؤمن، وأدهم هاني، وياسين عبد اللطيف، وياسين محمد، ويوسف محمد، وأدهم عيد، وعادل عوض، وعمر عمران.

ويقود المنتخب فنيًا البرازيلي بيرسي أونكن، ويعاونه محمد عبد المنعم مدربًا عامًا، وأحمد النبوي محللًا تقنيًا، وحكيم أنور إداريًا، والدكتور محمد يونس طبيبًا، وسامح نور أخصائي التأهيل والإصابات، فيما يترأس البعثة الكابتن شوكت صابر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

ومن ناحية أخرى، حرص الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ونادية ساري عضو مجلس إدارة منطقة الإسكندرية للكرة الطائرة، على حضور المباراة ومؤازرة منتخب مصر خلال اللقاء.