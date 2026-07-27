الأربعاء أم الخميس؟ موعد إجازة المولد النبوي 2026

يترقب الجميع موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2026 حيث ترتفع عنها عمليات البحث واهتمام المواطنين بالتزامن مع اقتراب هذه المناسبة الدينية وسط تساؤلات حول موعد العطلة الرسمية للاحتفال بالمولد النبوى، خاصة في ظل اقتراب انتهاء الاجازات الرسمية المتبقية في 2026.



موعد المولد النبوي2026

بحسب الحسابات الفلكية، يوافق المولد النبوي الشريف هذا العام يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول 1448 هجريًا، وهو من الإجازات الرسمية التي تمنح للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص وفقًا للقرارات المنظمة لذلك.





موعد إجازة المولد النبوى 2026



لم يعلن حتى الآن مجلس الوزراء عن ترحيل إجازة المولد النبوى الشريف ليوم الخميس بدلاً من الأربعاء، ومن المترقب إعلان مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة عن موعد إجازة المولد النبوى الشريف.

وفى حال صدور قرار بالترحيل، سيحصل الموظفون الذين تكون عطلتهم الأسبوعية يومى الجمعة والسبت على إجازة ممتدة لمدة ثلاثة أيام متتالية.



هل يتم ترحيل إجازة المولد النبوي؟

حتى الآن لم يصدر مجلس الوزراء قرار رسمي بشأن ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف 2026 إلى يوم الخميس بدلًا من الأربعاء، ومن المنتظر إعلان الموعد النهائي للإجازة من خلال بيان مجلس الوزراء.

3 أيام اجازة متتالية

وبحسب قرار ترحيل الإجازات، إذا تم ترحيل اجازة المولد النبوي للخميس بدلا من الأربعاء يصبح أمام الموظفين 3 أيام إجازة رسمية، وحتى الآن لا يوجد إعلان رسمي من مجلس الوزراء المصري، يفيد بترحيل إجازة المولد النبوي الشريف 2026.

إجازة المولد النبوي مدفوعة الأجر

تُعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات التي يشملها القرار الحكومي، بينما تستمر المرافق الحيوية والخدمات الأساسية، مثل المستشفيات والإسعاف والمرافق العامة والجهات الأمنية، في أداء أعمالها وفقًا لنظم التشغيل المعمول بها.

الإجازات الرسمية المقبلة 2026



موعد إجازة المولد النبوى الشريف

يحتفل العاملون بذكرى المولد النبوى الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.



موعد إجازة 6 أكتوبر

تمنح إجازة عيد القوات المسلحة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

الاحتفال بالمولد النبوي

يحظى المولد النبوي الشريف 2026 باهتمام واسع داخل مصر والعالم الإسلامي، حيث يمثل ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مناسبة دينية تتجدد فيها معاني الرحمة والتسامح والمحبة، وتقام خلالها العديد من الفعاليات والاحتفالات الدينية والثقافية في مختلف المحافظات.

كما تشهد الأسواق خلال هذه الفترة رواجًا في بيع حلوى المولد، إلى جانب تنظيم الندوات والفعاليات التي تستعرض السيرة النبوية العطرة والقيم الإنسانية التي دعا إليها الإسلام.