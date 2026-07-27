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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لعدم تجديد الترخيص | إدارة كرداسة التعليمية تحذر الأهالي من التعامل مع 12مدرسة

تحذير رسمي
تحذير رسمي
ياسمين بدوي

أصدرت إدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة بيانا رسميا عاجلا ، حذرت خلاله جميع أولياء الأمور تحذيرًا نهائيًا من التعامل مع أو التقديم أو سداد أي مبالغ مالية ، أو استكمال أي إجراءات قيد أو تحويل لدى الكيانات “المدارس” الواردة أدناه، وذلك لعدم تجديد ترخيصها حتى تاريخه للعام الدراسي 2026 / 2027 ، وهذه المدارس هي:

  •  نيتشر
  •  الفاروز
  •  وينرز
  •  جرين كومينتي "المجتمع الاخضر"
  •  الرياض
  •  شمس المستقبل
  •  صن رايز
  •  نيو كاسل
  •  العقل المبدع
  •  البريق (لغات)
  •  البريق (دولي)
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وأكدت إدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة في بيانها ،  أن أي تعامل مع هذه الكيانات يتم على المسؤولية الشخصية لولي الأمر، ولا تتحمل إدارة كرداسة التعليمية أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو مالية تترتب على ذلك، لحين صدور ما يفيد تجديد الترخيص رسميًا.

كما أهابت  إدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة ، بعدم الانسياق وراء أي إعلانات أو منشورات أو ادعاءات غير رسمية، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن إدارة كرداسة التعليمية.

وقالت  إدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة : لأي استفسار أو للتحقق من الموقف القانوني لأي مدرسة، يُرجى التواصل مباشرة مع قسم التعليم الخاص بإدارة كرداسة التعليمية قبل اتخاذ أي إجراء.

وأضافت : كما تهيب إدارة كرداسة التعليمية بجميع أولياء الأمور المقيد أبناؤهم بهذه الكيانات سرعة التوجه إلى إدارة كرداسة التعليمية لاتخاذ إجراءات التحويل من تلك الكيانات إلى مدارس مماثلة مرخصة، وذلك حفاظًا على مستقبل الطلاب وضمانًا لسلامة موقفهم القانوني والتعليمي ، مشددة على أن الإلتزام بالتعليمات يحفظ حقوق أبنائنا وأولياء الأمور، وأي مخالفة لما سبق تقع مسؤوليتها كاملة على من يخالف هذه التعليمات.

May be an image of ‎car and ‎text that says '‎સેવ ايرفيشيت حياشترفشة إدارة کرداسة التعليمية بيان هام وعاجل تنوه إدارة كرداسة التعليمية إلى أن الكيانات التالية لم يتم تجديد ترخيصها حتى تاریخه للعام الدراسي 2026/2027 2026/ وهي نيتشر صن رايز (عربي) (لغات الفاروز جرين كومينتي وينرز شمس المستقبل الرياض نيو كاسل العقل المبدع البريق (لغات) البريق (دولي) جينيس دوم الدولية تحذير هام र ✓ وتناشد الإدارة جميع أولياء الأمور استقاء المعلومات من المصادر ،الرسمية، وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع قسم التعليم الخاص بإِدارة كرداسة التعليمية. معاً لحماية أبنائنا مستقبل أفضل تعليم آمن التعليم مسؤوليتنا وليتنا جميعا‎'‎‎
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