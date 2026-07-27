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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسين عيسى: برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد صندوق النقد يُعلن نهاية سبتمبر

الدكتور حسين عيسى
الدكتور حسين عيسى
عادل نصار

قال الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إنّ مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج وصل إلى مرحلته الأخيرة، موضحًا أن أعمال الغزل والنسيج والتحضيرات أوشكت على الانتهاء، ولم يتبقَّ سوى مصنع الصباغة الذي يمثل المرحلة النهائية قبل تحويل الأقمشة إلى ملابس جاهزة تحقق أعلى قيمة مضافة.

وأعرب عن أمله في افتتاح المنظومة بالكامل بنهاية شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن جولاته الميدانية ستتواصل في محافظات أخرى، منها دمياط وكفر الدوار، بعد زيارات سابقة لشركة «سيجوارت» وشركة النصر لصناعة السيارات، على أن تشمل الزيارات خلال الشهر المقبل قطاع صناعة الأسمدة.

وأضاف في لقاء مع عوض الغنام مراسل قناة إكسترا نيوز، على هامش زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أنّ تقييم المشروعات يجب ألا يرتبط بهوية المالك، سواء كانت الدولة أو القطاع الخاص أو شراكة بينهما، وإنما بقدرة المشروع على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية، وزيادة المبيعات والأرباح، وسداد الضرائب، وتوفير فرص العمل، وإنتاج سلع قابلة للتصدير وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد الدكتور  حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن هذا النهج يمثل هدف الحكومة خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن نجاح المشروع يعتمد على كفاءته وليس على طبيعة ملكيته.

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن الحكومة بدأت بالفعل إعداد برنامج اقتصادي وطني جديد لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أنه جرى الاستماع إلى رؤى البنك المركزي ووزارة التخطيط وقطاع الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء، والعمل على دمجها في رؤية موحدة، على أن يُعلن البرنامج بشكل تفصيلي في نهاية شهر سبتمبر المقبل.
 

حسين عيسى الوزراء صناعة الغزل الغزل والنسيج

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