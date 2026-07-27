إندونيسيا والنرويج تعززان التعاون في الطاقة والبيئة

بحث وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات البيئة والاستزراع المائي البحري والتحول في قطاع الطاقة.

وجاء اللقاء على هامش اجتماعات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والمؤتمرات الوزارية اللاحقة في العاصمة الفلبينية مانيلا.

واتفق الجانبان على توسيع التعاون في قطاع الاستزراع المائي، لا سيما من خلال تبني تقنيات مستدامة في مصايد الأسماك وتطبيق ممارسات إدارية متقدمة، كما ناقشا آفاق تعزيز الشراكة في مجال التحول في الطاقة لدعم أجندة إندونيسيا الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالي الطاقة والأسمدة.

وأكد سوجيونو أن إندونيسيا تواصل تشجيع التعاون مع النرويج في مجالات الاستثمار والابتكار وتطوير التكنولوجيا، مشيدًا بالشراكة الطويلة بين البلدين في قطاع الغابات، والتي أسهمت في الحفاظ على الغابات ودعم الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ.