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موعد أول يوم رمضان 2027 .. متى يبدأ الصيام؟

موعد رمضان2027
موعد رمضان2027
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن موعد شهر رمضان 2027 حيث يشتاق الجميع لـ اول يوم رمضان والاجواء الروحانية التي نعيشها خلال الشهر الفضيل وصلاة التراويح و موعد عيد الفطر 2027 .

موعد شهر رمضان 2027

بحسب الحسابات الفلكية الأولية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجريًا يوم الاثنين 8 فبراير 2027، على أن يتم تحرى هلال شهر رمضان فى نهاية شهر شعبان للتأكد رسميًا من موعد بداية الصيام.

من المتوقع أن يستمر شهر رمضان 2027 لمدة 29 أو 30 يومًا، وفقًا لرؤية هلال شهر شوال، وهو ما يحدد أيضًا موعد أول أيام عيد الفطر المبارك.

أول يوم رمضان2027

وبحسب الحسابات الفلكية، يُتوقع أن يحل أول يوم رمضان 2027  المبارك لعام 1448 هجريًا يوم الإثنين 8 فبراير، على أن يظل الإعلان الرسمي مرتبطًا بثبوت رؤية الهلال وفق الإجراءات المعتمدة.

موعد شهر رمضان 2027 فلكياً

​أشار الدليل الفلكي التي اعده المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن هلال شهر رمضان لعام 1448 هـ سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 5:57 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم السبت 29 من شعبان 1448 هـ، الموافق 6 فبراير 2027 م (يوم الرؤية).

و​أوضح التقرير الفلكي مجموعة من الملاحظات الهامة حول حركة الهلال في ذلك اليوم، حيث يلاحظ  ​عدم ولادة الهلال قبل الغروب، ويُلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

متى عيد الفطر 2027؟

وفقًا للتقديرات الفلكية، من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر 2027 يوم الأربعاء 10 مارس 2027، وذلك إذا كان شهر رمضان 30 يومًا، بينما قد يختلف الموعد يومًا واحدًا بحسب رؤية الهلال.

ويأتي هذا الموعد إذا ثبت أن شهر رمضان سيكتمل 30 يومًا، بينما قد يتغير الموعد يومًا واحدًا إذا جاءت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال بما يؤكد انتهاء رمضان بعد 29 يومًا فقط.

ويرتبط تحديد عيد الفطر بشكل مباشر بنتائج الرؤية الشرعية التي تُجرى في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

التقويم الهجري

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذي القعدة – 12 ذي الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

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