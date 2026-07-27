علامات تشير لاحتياج جهازك العصبي إلى الراحة.. لا تتجاهلها

الشعور المستمر بالإرهاق أو التوتر قد لا يكون مجرد نتيجة لضغط العمل أو قلة النوم، بل قد يكون إشارة إلى أن الجهاز العصبي يتعرض لإجهاد يحتاج إلى فترة من الراحة والتعافي.

ويؤكد خبراء الصحة أن استمرار هذه العلامات لفترة طويلة يستدعي الاهتمام بنمط الحياة وربما استشارة الطبيب إذا أثرت في الحياة اليومية.

وبحسب Cleveland Clinic، فإن التعرض المزمن للتوتر يبقي الجسم في حالة "الكر أو الفر"، ما يؤدي إلى تنشيط الجهاز العصبي باستمرار، وهو ما قد ينعكس على الصحة الجسدية والنفسية.

علامات قد تدل على إجهاد الجهاز العصبي

الشعور بالإرهاق رغم النوم الكافي: قد تستيقظ وأنت لا تزال تشعر بالتعب أو انخفاض الطاقة.

صعوبة التركيز أو النسيان المتكرر: يؤثر التوتر المزمن في القدرة على الانتباه واتخاذ القرارات.

اضطرابات النوم: مثل صعوبة النوم أو الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل.

زيادة التهيج والانفعال: قد تصبح أكثر حساسية للمواقف اليومية أو سريع الغضب.

الصداع أو شد العضلات: خاصة في الرقبة والكتفين نتيجة التوتر المستمر.

خفقان القلب أو تسارع التنفس عند التوتر: وهي استجابة طبيعية للجهاز العصبي عند التعرض للضغوط، لكنها قد تصبح مزعجة إذا استمرت.

مشكلات الجهاز الهضمي: مثل اضطراب المعدة أو تغيرات في الشهية، لأن التوتر يؤثر في التواصل بين الدماغ والأمعاء.



كيف تمنح جهازك العصبي فرصة للتعافي؟

تنصح Cleveland Clinic بتخصيص وقت للاسترخاء يوميًا، والحصول على نوم كافٍ، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وتقليل التعرض لمصادر التوتر قدر الإمكان، إلى جانب تمارين التنفس العميق أو التأمل. وإذا استمرت الأعراض أو كانت شديدة، فمن الأفضل استشارة طبيب أو أخصائي صحة نفسية لتقييم الحالة ووضع خطة مناسبة للعلاج.

المصدر: Cleveland Clinic