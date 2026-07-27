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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد إصابة أولادها.. طبيبة تحذر من تناول هذه الوجبة

مخاطر الاندومي
مخاطر الاندومي
ريهام قدري

أثارت الدكتورة آية ممدوح، طبيبة التحاليل، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو روت فيه تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها طفلاها عقب تناولهما المكرونة سريعة التحضير "الإندومي"، محذرة أولياء الأمور من ترك الأطفال يتناولونها دون رقابة.

وقالت الطبيبة إن ابنتها وابنها تناولا الإندومي أثناء وجودهما مع جدتهما، قبل أن تظهر عليهما أعراض مفاجئة تمثلت في القيء والإسهال وآلام شديدة بالبطن.

 وأوضحت أن ابنتها تحسنت بعد فترة قصيرة، بينما تدهورت حالة ابنها، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وتعويض السوائل بسبب الجفاف.

وأضافت أن ما مرت به أسرتها دفعها إلى مشاركة التجربة مع متابعيها بهدف توعية الأهالي بضرورة الانتباه لما يتناوله الأطفال، وعدم الاعتماد على الوجبات سريعة التحضير بشكل متكرر.

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر الواقعة تحذيرًا مهمًا للأسر، ومن رأى أنه لا يمكن الجزم بأن الإندومي كان السبب المباشر للحالة دون تشخيص طبي أو نتائج فحوص تؤكد ذلك.

ويؤكد متخصصون أن المكرونة سريعة التحضير ليست سببًا مؤكدًا للتسمم الغذائي في حد ذاتها، إذ قد تنتج الأعراض المشابهة عن أسباب متعددة، مثل التلوث الغذائي أو سوء التخزين أو العدوى الفيروسية، وهو ما يتطلب تقييمًا طبيًا لتحديد السبب الحقيقي.

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