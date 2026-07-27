بقيمة مليون و800 ألف جنيه.. ضبط تشكيل عصابي سرق معدات مخزن شركة حفر آبار بالمنيا

ضبطت الأجهزة الأمنية بالمنيا تشكيلا عصابيا مكونا من ثلاثة متهمين، لقيامهم بسرقة مخزن تابع لإحدى شركات حفر الآبار بالمنيا الجديدة، وأعادت مسروقات قدرت قيمتها بنحو مليون و800 ألف جنيه.

كانت أجهزة الأمن بالمنيا، قد تلقت من غرفة العمليات النجدة يفيد بتلقي بلاغ من مدير مخزن شركة حفر آبار ، بسرقة معدات وأدوات لحام من مخزن الشركة بالظهير الصحراوي الغربي.

وتم تحديد المتهمين، وهم إ. ح. وخ. ع. م. وع. م. أ وتم ضبطهم، وعثر بحوزة الأول على فرد خرطوش محلي الصنع و250 جراما من مخدر الحشيش.

واعترف المتهمون بأن اثنين منهم دخلا المخزن قبل أيام لإصلاح معدة، وشاهدا المعدات الموجودة بداخله، فهاجموا المخزن وسرقوا المعدات بداخله.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المعدات المسروقة، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات.

