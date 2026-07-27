مقررة قومي المرأة بالإسماعيلية: نساند الزوجة "هبة" صاحبة فيديو ضبط زوجها مع فتيات في «جناين الملاحة »

أكدت لبنى ذكي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، تضامنها الكامل مع السيدة هبة، صاحبة الواقعة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت في مقطع فيديو أثناء ضبط زوجها برفقة عدد من الفتيات بمنطقة جناين الملاحة بالإسماعيلية.

وقالت لبنى ذكي إن المجلس القومي للمرأة يقف إلى جانب كل سيدة تتعرض لأزمة أو انتهاك يمس استقرارها النفسي أو الأسري، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم كافة أوجه الدعم المعنوي والنفسي اللازمة لهبة وبناتها، إلى جانب توفير المساندة القانونية والإرشاد اللازم لمساعدتها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل لها الحصول على كامل حقوقها وفقًا للقانون.

وأضافت أن المجلس يولي اهتمامًا بالغًا بالحفاظ على كيان الأسرة وحماية المرأة والأطفال، مؤكدًا أن تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررات يأتي على رأس أولويات المجلس، خاصة في القضايا التي تترك آثارًا نفسية عميقة على الزوجة والأبناء.

وشددت رئيسة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية على أن الدولة المصرية توفر العديد من الآليات القانونية والمؤسسية لحماية المرأة، داعية كل سيدة تتعرض لأي شكل من أشكال الضرر إلى اللجوء للجهات المختصة للحصول على الدعم والمساندة.

وأكدت أن المجلس سيظل داعمًا لهبة وبناتها خلال هذه المرحلة، بما يضمن الحفاظ على حقوقهن القانونية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم، في إطار الدور الذي يقوم به المجلس في حماية وتمكين المرأة المصرية.