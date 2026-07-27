بحضور وكيل الأزهر يكرِّم الفائزين في مسابقة «أهل القِبلة كلُّهم موحِّدون»

كرَّم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، صباح اليوم، الفائزين في المسابقة البحثيَّة (أهل القبلة كلهم موحدون)، وذلك خلال احتفاليَّة أُقيمت بمقر المجمع، بحضور فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، وأ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، والأمناء المساعدين.

ترسيخ منهج الوسطيَّة وتعزيز ثقافة الوَحدة بين المسلمين

وفي كلمته، أكَّد الشيخ أيمن عبد الغني، أنَّ الأزهر بقيادة الإمام الأكبر يواصل أداء رسالته في ترسيخ منهج الوسطيَّة، وتعزيز ثقافة الوَحدة بين المسلمين، ونشر الفهم الصحيح للدِّين القائم على احترام التنوُّع المذهبي المنضبط، والابتعاد عن أسباب الفُرقة والنزاع، لافتًا إلى أنَّ مثل هذه المبادرات العلميَّة تمثِّل ترجمة عمليَّة لرؤية الأزهر في توجيه البحث العلمي نحو القضايا التي تمسُّ واقع الأمَّة، وتسهم في بناء وعي راسخ يقوم على الدليل والعلم.

حماية المجتمع من الأفكار التي تُغذِّي الانقسام

وأوضح أنَّ البحث العلمي الرصين يظل أحد أهم أدوات حماية المجتمع من الأفكار التي تُغذِّي الانقسام، مؤكِّدًا أنَّ علماء الأمَّة عبر تاريخها قدَّموا نماذج رائدة في إدارة الاختلاف، واحترام التنوُّع الفقهي والفكري في إطار وَحدة العقيدة والمقصد، وهو المنهج الذي يحرص الأزهر الشريف على إحيائه وترسيخه في نفوس الأجيال الجديدة، دعمًا لوَحدة الصف، وترسيخًا لقِيَم الأخوَّة الإسلاميَّة.

إحياء القضايا العلميَّة التي تعزِّز وَحدة الأمَّة

من جانبه، أشار أ.د. محمد الجندي إلى أنَّ هذه المسابقة جاءت تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بإحياء القضايا العلميَّة التي تعزِّز وَحدة الأمَّة، وترسِّخ فقه الاختلاف وآدابه، وتواجه دعاوى الفُرقة والتعصُّب بمنهج علمي رصين، موضِّحًا أنَّ مجمع البحوث الإسلاميَّة حرص على أن تتناول البحوث موضوعات ذات أثر واقعي، تجمع بين التأصيل الشرعي والمعالجة الفكرية الرصينة.

تحكيم علمي دقيق وَفق معايير موضوعيَّة

وبيَّن أنَّ البحوث الفائزة خضعت لتحكيم علمي دقيق وَفق معايير موضوعيَّة، وأسفرت عن أعمال متميِّزة عكست وعيًا علميًّا بقضايا الأمَّة، وقدَّمت رؤًى تسهم في ترسيخ المنهج الأزهري القائم على الوسطيَّة والاعتدال، مؤكِّدًا أنَّ المجمع سيواصل إطلاق المبادرات البحثيَّة التي تستثمر طاقات الباحثين، وتربط البحث العلمي بقضايا المجتمع، وتسهم في بناء وعي رشيد يحفظ للأمَّة وَحدتها، ويعزِّز قدرتها على مواجهة التحديات الفكريَّة.

وفي ختام الاحتفالية، سلَّم الشيخ أيمن عبد الغني وأ.د. محمد الجندي الجوائز الماليَّة وشهادات التقدير للفائزين، معربين عن تقديرهم لجهود الباحثين، وداعين إلى مواصلة الإنتاج العلمي الجاد، بما يخدم رسالة الأزهر الشريف، ويعزِّز قِيَم الوَحدة، ويرسِّخ المنهج الوسطي في معالجة قضايا الأمَّة الفكريَّة والدعويَّة.